Okulların açılışına bir hafta erteleme

Hükümet, okulların açılmasına bir gün kala, yeni eğitim ve öğretim yılının bir hafta sonra açılması yönünde karar üretti

Öğretmen atamalarının tamamlanmadığı gerekçesiyle ilk ve orta dereceli okullar 23 Eylül Pazartesi açılacak.

Resmi Gazete'nde yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, öğretmen atamalarının henüz tamamlanmamış olması ve halen devam etmesi nedeniyle, İlköğretim Dairesi Müdürlüğü, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü'ne bağlı tüm devlet okullarında akademik çalışma takviminde belirtilen 2024-25 öğretim yılı 23 Eylül Pazartesi başlayacak.

Okullarda yeni ders yılının 16 Eylül Pazartesi başlaması bekleniyordu. Bakanlığa bağlı bazı özel okullar ise geçen hafta ders başı yapmıştı.

Öte yandan UBP - YDP - DP Hükümeti'nin, yeni eğitim ve öğretim yılının başlangıcını ani bir kararla 1 hafta ertelemesinin nedeninin, yaklaşan UBP Kurultayı olduğu iddia edildi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, okulların açılışının ertelenmesine dair eleştirilerde bulundu. Açıklama şu şekilde;

"Tarihte ilk defa okul açamıyoruz. Kurultayı olağan üstü hal durumuna sokan, gençleri oy olarak gören, devletin imkanlarını parti başkanlığı için ranta dönüştürenlere ne söyleyesek az!

Ülkede olağanüstü hal, savaş veya doğal afet yok. Durumun şantiye, tadilat, kadro vs. ile ilgisi yok. Bir yıl önceden belli olan sıkıntılar ile ilgili planlama yapmadıkları gibi, öğretmen sendikalarının grev yapmasını beklediler. Bizlerin her yıl olduğu gibi elimizden geldiğince hazırlık yaparak okulların açılmasını istediğimizi görünce, ertelemeyi seçtiler.

Hafta sonu öğrencileri için hazırlık yapan öğretmenlerin, okul yöneticilerinin emeği, yetiştirme telaşı, okulların açılmasını dört gözle bekleyen ilk defa okula başlayacak minik öğrencilerin hayallerini ‘başkanlık sevdasıyla’ baltaladılar.

✅Okulların sağlıklı, güvenli, yeterli ve eksiksiz açılabilmesi için tüm tarafların haftasonu çalıştığını gözlemledik. İnşaat çalışması devam eden Hamitköy, Şht. Yalçın, İskele İlker Karter, Şht. Osman Ahmet ve Şht. Zeki Salih’de önlemler alındı, Akova’daki çalışmaların sağlıklı yürütülmesi için öğrenciler Yıldırım’daki binalara taşındı. Lefke’de konteyner sınıflara haftasonu öğretmenler masa/sandalyeleri taşıdı, hazırlık yaptı. Çatalköy’ün yeni okul binasının bahçe düzenlemeleri tamamlanma aşamasında, Karaoğlanoğlu ve Minareliköy’deki ek dersliklerin inşaası için güvenlik önlemleri alındı. Ziyamet’te güçlendirme tamamlandı, okulun dış boyası için çalışmalar devam ediyor. KHK ilkokul sınıf ve okul öncesi öğretmenlerini atadı, okullarımızdaki münferit yetersizliklerin yanında, tek eksiğimiz geçici öğretmenlerimizin atanmasıdır.

Soruyoruz:

1 haftada konteyner normal sınıfa mı dönüşecek?

1 haftada kullanım dışı binalar yıkılıp, yerine yenisi mi yapılacak?

1 haftada güçlendirme çalışmaları bitecek mi?

1 haftada elektrik, su, internet gibi münferit sıkıntılar yaşayabilecek okullarımız, bu sorunlardan kurtulacak mı?

Değerli Basın Emekçileri,

Bu basit bir olay değildir. Devlet imkanlarını kendi yararına kullanmaktır. Ortada çıkar çatışması vardır.

Çocukların eğitimini kendi çıkarları için kullananlara söyleyecek sözümüz, mesajımız var! 16 Eylül Pazartesi günü (Yarın) saat 09:20’de Elçililk önünde buluşalım.

Tadilatları ve hazırlıkları devam eden bazı okullardan görüntüler.

Okullarda son durumu izahat edecek olursak;

Kullanım dışı binası olan okul sayısı: 19

Konteyner kurulan okul sayısı: 25

Güçlendirme çalışması tamamlanan okul sayısı: 10

Tadilatların devam ettiği okul sayısı: 8

Öte yandan gazeteci Hüseyin Ekmekçi de kararla ilgili şu yorumu yaptı:

"Kararın Türkçesi şu;

250 öğretmen ataması tamamlanamadı, örgütlerde büyük kavgalar var.

Bunların 80 tanesi 3 yılını tamamlayan, bir yıl daha öğretmenlik ataması yapılırsa, 4 yıl kuralını doldurarak kadro alacak “sağlam UBP’li” gençler…

Eğer pazartesi bu 80 kişinin ataması yapılmadan okullar açılırsa, gençler tam zamanında atamaları yapılmadığı için, bir haftayla kadrolu öğretmen olma şanslarını kaybedecekti…

Adına “atamalar tamamlanamadı” dediler.

Ülkeyi bilim değil, partizanlık yönettiği için…

Okullar açılsa da, bu ülke gençlerine bir hayrı olmayacağı kesin.

Atamaları pay edemediler, okulların açılış tarihini ertelediler.

Bunu dün bilmezlerdi, bugün fark ettiler…

Memleket bunu da gördü…"