Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, bugün itibarıyla 59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı yüzde 0,83

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda bugün itibarıyla okullardaki güncel Covid 19 vaka sayılarını açıkladı.

Güncel verilere göre, İlköğretim Dairesi’nde 112, Genel Orta Öğretim Dairesi’nde 298, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’nde 40, toplam 450 öğrenci Covid 19 pozitif oldu.

59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranın yüzde 0,83 olduğu kaydedildi.

Öte yandan, İlköğretim Dairesi’nden 13, Genel Orta Öğretim Dairesi’nden 18, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’nden 4, toplam 35 öğretmen pozitif oldu.

Covid 19 testi pozitif çıkan toplam 5 personelin 1’i İlköğretim Dairesi’nden, 3’ü Genel Orta Öğretim Dairesi’nden, 1’i de Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’nden.

İlköğretim Dairesi’nden 287 öğrenci, 15 öğretmen, 2 personel; Genel Orta Öğretim Dairesi’nden 826 öğrenci, 31 öğretmen, 8 personel. Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’nden ise 196 öğrenci, 13 öğretmen ve 1 personel ise temaslı olarak kayıtlara geçti.

Okullarda toplam 1309 öğrenci, 59 öğretmen ve 11 personelin temaslı olduğu kaydedildi.

