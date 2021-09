Okullarda “pandemi kurulları” kurulacak

Pandemi gölgesinde açılacak yeni ders yılı için Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 2021-2022 Öğretim Yılı Planlaması içerisinde yer alan Sağlık Planlaması kapsamında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun kararları çerçevesinde koruma önlemleri ve bulaş takip ve önleme prosedürü uygulanacak. Tüm seviyedeki okullarda okul idarecileri tarafından “Pandemi Kurulları” kurulacak.



Her okul bir “Pandemi Üst Kurulu” oluşturmakla yükümlü olacak ve bu kurul Sağlık Bakanlığı ile eşgüdümlü çalışacak. Kurullar, biri okul müdürü olmak üzere en az iki kişi veya her 200 öğrenciye 1 kişi olmak üzere oluşturulacak ve okulda yürütülecek çalışmalardan bu kurul sorumlu olacak.

Covid-19 pozitif hasta ve temaslıların takibi Okul Pandemi Kurulu ve Sağlık Bakanlığı Temas ekibinin istişaresi ile yürütülecek.

POZİTİF VAKA İLE TEMAS PROTOKOLÜ

Planlama kapsamında oluşturulan “Pozitif Vaka ile Temas Protokolü”nün maddeleri şöyle:

-Evden çıkmadan, otobüse binmeden ve okula girmeden mutlaka semptom sorgulaması yapılacak. Semptom gösterenler (Öğretmen, çalışan veya öğrenci) okula alınmayacak. Test yapmaya yönlendirilecek.

-Sınıfta bir öğrencinin semptom göstermesi halinde, öğrenci test yapmak üzere yönlendirilecek. Test sonucu negatif ise okula dönecek.

- Öğrencinin test sonucunun pozitif çıkması halinde; sınıftaki tüm öğrenciler ve o sınıfa giren öğretmenler mümkünse ayni gün, değilse bir sonraki gün PCR test taraması yaptırmak ve test sonucu çıkana kadar evde izole olmak üzere eve gönderilecek. Bu arada okul pandemi kurulu, sınıf listesini Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi aracılığıyla temaslı ekibine iletecek.

-Sınıfta yapılan bu tarama sonucunda, aynı sınıftan 3 veya daha fazla kişinin PCR testinin pozitif çıkması halinde, sınıfın geri kalanı yakın temaslı sayılacak ve aşılı ise 7, değilse 10 gün süre ile evde izole olacak. Öğrencilerin, yakın temaslı olduğu sürede eğitimleri uzaktan eğitim şeklinde devam edecek.





Yakın temas veya temas durumuna temaslı takip ekibi karar verecek



- 7-10 günlük izolasyon süresinin sonunda, öğrenci ve öğretmenler negatif PCR test sonucu ile okula dönebilecek. Yakın temas veya temas durumuna Sağlık Bakanlığı Temaslı Takip Ekibi karar verecek ve bu karar okul yönetimi aracılığı ile sınıfa bildirilecek.

- Yapılan taramanın sonunda sınıfta 3 kişiden az kişide PCR pozitif çıkması halinde ise bu sınıf sadece temaslı sayılacak ve maskelerini takmak ve diğer sınıflar ile temas etmemek sureti ile okulda eğitimlerine devam edecek.



Yakın temas durumunda uzaktan eğitim yapılacak



- Öğretmenin PCR testinin pozitif olması durumunda, öğretmenin tüm ders verdiği sınıflardaki öğrenciler (özellikle son 2 gün derse girdiği) PCR testi yaptırıp sonucu çıkıncaya kadar izole olmak üzere eve gönderilecekler. Bu arada Okul Pandemi Kurulu sınıf listesini TSHD aracılığı ile temaslı ekibine iletecek. Bu sınıflardan herhangi birinde 3 ve üzerinde kişide PCR pozitifliği saptanırsa o sınıf yakın temaslı sayılacak ve 7-10 gün süre ile evde izole olacak. (İzolasyon süresi ve bu sürede ne zaman PCR testi yapılacağı hakkında temaslı ekibi okula bilgi verecek.) Bu sürede öğrenciler uzaktan eğitime katılacak.

-3’ten daha az kişide PCR pozitifliği olması durumunda bu sınıf, diğer sınıflarla karışmadan maske takarak okula gelip derslere katılacak. 14 gün boyunca sınıfa giren öğretmenler her gün semptom takibi yapacak ve herhangi bir semptom olması durumunda öğrenciyi PCR testi yapmak üzere eve gönderecek.

-Öğretmenin okulda temas ettiği diğer öğretmenler ve çalışanlar da mümkünse ayni gün değilse ertesi gün PCR testi yapacak.

-İzolasyon süresince COVİD-19 belirtisi gösteren temaslılar durumu 1102’ye bildirecek.”



Toplu taşımada kurallar



Toplu taşıma araçlarında uygulama şöyle olacak:

“Okul otobüslerinde öğrenci, şoför ve refakatçiler maske takacak. Otobüs girişlerinde semptom sorgulaması yapılacak, semptom gösteren öğrenciler otobüse alınmayacak. Öğrenciler düzenli olarak girip – çıkacak ve her defasında aynı koltuğa oturacak. Otobüs girişlerinde el dezenfektanı bulundurulacak. Yolculuk sırasında havalandırma doğal yollardan sağlanacak. Şoför ve refakatçilerle ilgili BHÜK sektör kuralları geçerli olacak. Bu kurallara uyulup uyulmadığı Okul Pandemi Kurulu tarafından denetlenecek.

Okul giriş ve çıkışlarında yoğunluk yaşanmaması için ise Okul Yönetimi veya Okul Pandemi Kurulu gerekli tedbirleri alacak ve gerekli sayıda görevli belirlenecek. İmkanlar ölçüsünde ve öğrenci sayısına bağlı olarak yeterli sayıda giriş çıkış noktası sağlanacak.

Sınıf girişlerinde öğretmen semptom sorgulaması yapacak. Semptom gösterenler sınıfa alınmayacak evlerine gönderilecek. Aileye gerekli bilgilendirme yapılıp sağlık kuruluşlarına yönlendirmesi yapılacak. Bu işlemlerin takibi Okul Pandemi Kurulu tarafından gerçekleştirilecek. Sınıfların dezenfektasyonu ve havalandırılması düzenli olarak yapılacak. Sınıflarda maske kullanımı 2-6 yaş arası önerilirken, 6 yaş ve üzeri ise zorunluluk…”





Dönüşümlü teneffüs



Teneffüslerde yığılmaların önlenmesi amacıyla 250 ve üzeri öğrencisi olan okullarda teneffüslerin dönüşümlü yapılması sağlanacak. Öğrencilerin kantin sırasında veya yemekhane sırasında yığılmalarını önlemek için okul idareleri gerekli düzenlemeleri almakla yükümlü…

Öğretmenler odasında sürekli maske takılacak ve sosyal mesafe gözetilecek. Tuvaletler sık sık dezenfekte edilecek. Ortak kullanılan sınıflar ders aralarında havalandırılacak ve dezenfekte edilecek. Bu alanların dezenfektesinden ve havalandırılmasından Okul Pandemi Kurulları sorumlu olacak.

Okul içerisinde düzenlenmesi zorunlu etkinliklerde sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edilecek.