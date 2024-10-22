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Okullarda öğleden sonra kaosu

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KTOEÖS, ülke genelindeki tüm ortaokul ve liselerde dün öğleden sonra derslere girmedi

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Okullarda öğleden sonra kaosu
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), dün ülke genelindeki tüm ortaokul ve liselerde öğleden sonra derslere girmeme eylemi yaptı.

Sendikanın çağrısına uyan öğretmenler ders yapmazken, eyleme katılmayan öğretmenler derslere girdi. Böylece aynı okulda, aynı sınıfta öğrenim gören farklı şubelerdeki öğrencilerin kimisi ders yaptı, kimisi tüm öğleden sonrayı boş geçirdi.

Bazı okul idareleri dersi boş geçen öğrencileri 15.30’a kadar okulda tutarken, bazıları evlerine gönderdi. Hangi öğretmenlerin eyleme katılacağı ve hangi okul idaresinin öğrencileri eve gönderip göndermeyeceği hakkında bilgisi olmayan veliler, saatlerce belirsizlik yaşadı.

Bazı okullarda çocuklarını almaya gelen veliler uzun izin kuyrukları oluşturdu.

Dersleri olmadığı için yollara dökülen öğrencilerin günlerdir siyasi krizle gündeme gelen ve ülkenin gerçek sorunlarıyla meşgul olmayan Cumhuriyet Meclisi önünde kalabalık gruplar halinde dolaşması, görenlerde acı tebessüme yol açtı.

BAKANLIK SESSİZ

Bu arada bütün bu karmaşa yaşanırken, konuyla doğrudan ilgili olan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının hiçbir açıklama yapmaması yadırgandı.
Sendikanın Perşembe günü eylemini tekrarlaması bekleniyor.

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