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Okullarda karne sevinci

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Okullarda karne ve diplomaların dağıtımına başlandı. 271 okuldan 53 bin öğrenci, 30 Haziran’a kadar karne ve diplomalarını alacak

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Okullarda karne sevinci
Koronavirüs salgını nedeniyle büyük bölümü online eğitim olarak devam eden 2020-21 Öğretim Yılı’nın sonuna gelinirken okullarda karne ve diplomaların dağıtımına başlandı.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 6-7 Eylül’de başlamasını öngördüğü yeni ders yılında pandemi koşullarında yüz yüze eğitimin yapılabilmesi için bir yandan öğretmen ve yardımcı personelin aşılamaları sürerken bir yandan da sınıflardaki öğrenci sayısını azaltacak düzenlemeler yapıyor.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, meslek liseleri dahil orta dereceli okullarda öğrencilerin bugün karne almaya başladığını, bazı okulların yarın da karne vermeye devam edeceğini söyledi.
İlköğretimde eğitim gören öğrencilerin yarın karne ve tamamlama belgelerini alacağını dile getiren Amcaoğlu, 271 okuldan 53 bin öğrencinin 30 Haziran’a kadar karne ve diplomalarını almalarının tamamlanacağını bildirdi.
Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğuna vurgu yapan Amcaoğlu, özellikle son bir yılda pandemi koşullarına rağmen öğrencilerin sağlıklarının öncelikli tutularak eğitim vermeye devam eden öğretmenlerin itibarını kimsenin zedelemesine müsaade etmeyeceklerini belirtti.
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