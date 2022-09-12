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Okullar açılıyor

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İlkokullar yarın, ortaokullar Çarşamba günü açılacak

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Okullar açılıyor
 
 
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Salı günü İlköğretim Dairesi’ne bağlı okulların açılmasıyla başlıyor. Orta dereceli okullar ise Çarşamba günü açılacak.
1-15 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak yarıyıl tatilinin ardından 16 Şubat 2023 Perşembe günü 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nın ikinci dönemi açılacak. 16 Haziran 2023 Cuma günü ise karne ve tamamlamama belgeleri dağılacak ve eğitim yılı sona erecek.
Yeni ders yılında Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 37 kamu, 12 özel okul olmak üzere toplam 49 okulda öğrenim gören yaklaşık 23 bin ortaokul ve lise öğrencisi; Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda öğrenim gören yaklaşık 4 bin meslek lisesi öğrencisi ile Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi’nde öğrenim gören yaklaşık 400 öğrenci bulunuyor. 
KKTC genelinde kamu ve özel okullarda yaklaşık 5 bin 800 öğretmen görev yapıyor.
 
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