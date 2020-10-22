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Okullar acilen öğretmen bekliyor

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KTÖS, okulların kalabalık oluşu ve öğretmenlerin ders yüklerinin artması nedeniyle acil önlemler alınması ve bazı okullara da acilen ek öğretmen alınması gerektiğini bildirdi

Okullar acilen öğretmen bekliyor
 
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) okulların kalabalık oluşu ve öğretmenlerin ders yüklerinin artması nedeniyle acil önlemler alınması, bazı bölgelere yeni okul binası inşa edilmesi ve bazı okullara da acilen ek öğretmen alınması gerektiğine dikkat çekti.
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’in açıklaması şöyle:
“Covid-19 salgın felaketini bazı çevrelere menfaat sağlama uğruna iyi yönetemeyen UBP-HP Hükümeti okulların açılmasından sonra ortaya çıkan sorunları da seçimler nedeni ile göz ardı etmiştir.
Sendikalarımızın yoğun çabası ile sağlık ve güvenlik önlemleri alınan okullarda başlayan eğitim faaliyetleri okulların kalabalık oluşu ve ders yüklerinin artması nedeni ile acil önlem alınmasını gerektirmektedir. Özellikle Girne merkez, Karaoğlanoğlu, Alsancak, Çatalköy, Dikmen, Gönyeli, bölgelerinde yeni okul binaları inşa edilmesi gereklidir. Üç yıl önce sendikamızın öncülüğünde okul aile birliklerinin desteğinde yapılan eylemde Girne’ye yeni bir okul kazandırılmasına rağmen ihtiyaç devam etmektedir.
Okullarımızın kalabalık oluşu pandemi döneminde sınıfta ders vermenin yanında, hijyen önlemleri ve teneffüs saatlerinde öğrencileri güvende tutma ile ilgili önlemler öğretmenlerimizin iş yükünü attırmıştır. Aşağıda ismi verilen okullarda acil öğretmen ihtiyacı vardır;
 
1-9 Eylül İlkokulu
2- Şht. Doğan Ahmet İlkokulu
3-Şht. Ertuğrul İlkokulu
4- Dr. Fazıl Küçük İlkokulu
5- Gönyeli İlkokulu
6- Şht. Mehmet Eray İlkokulu
7- Alasya İlkokulu
8- Karakol İlkokulu
9- 23 Nisan İlkokulu
10- Çatalköy İlkokulu
11- Karaoğlanoğlu İlkokulu
12- Özgürlük İlkokulu
13- Güzelyurt Maarif Anaokulu
Hükümet edenler, seçim derdi ile ihtiyaç olmayan yerlere istihdamlar yaparken, sayıca az okullara yasalara aykırı bir şekilde çifte çifte okul sekreteri görevlendirirken, okulların öğretmensiz bırakılması insafsızlık ve partizanlığın dik alasıdır. Bu çerçevede Eğitim Bakanlığı yetkililerini sorumlu davranmaya davet eder, aksi halde her türlü eylem hakkımızı kullanmaktan çekinmeyeceğimizi vurgularız.”
 
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