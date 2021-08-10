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Okullar 13 Eylül'de açılıyor

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İlköğretim 13 Eylül’de, ortaöğretim ve liseler 14 Eylül’de açılıyor

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Okullar 13 Eylül'de açılıyor
Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, dün sabah katıldığı TV programında okulların ne zaman açılacağıyla ilgili bilgi verdi.
İlköğretimin 13 Eylül’de, ortaokul ve liselerin ise 14 Eylül’de açılmasının planlandığını ekleyen Amcaoğlu, sınıflarda 25 kişi ve altı olması durumunda maske takma zorunluluğunun olmayabileceğinden bahsetti.
Amcaoğlu, bulaştan etkilenen tek ülkenin KKTC olmadığını ifade ederek, okullar açılınca da bulaş olma ihtimalinin işyerlerinde de olduğu gibi yüksek olduğunu söyledi.
“Hiçbir ülkede bulaşın kaynağının okullar olduğu belirtilmemiştir” diyen Amcaoğlu, uzmanların yapmış olduğu açıklamalarda özellikle 11 yaş altı çocukların kronik hastalıkları olmaması durumunda hastalığı asemptomatik geçirdiklerinin ve daha erken sürede iyileştiklerinin belirtildiğine değindi.
 
 
 
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