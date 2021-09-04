banner583
Dacia Jogger yüzünü gösterdi
Dacia Jogger yüzünü gösterdi
18 0
Okul alışverişi el yakıyor
Okul alışverişi el yakıyor
12 0
 
Bafra'da yangın ucuz atlatıldı
Bafra'da yangın ucuz atlatıldı
18 0
Girne’de kaldırımların sahibi araçlar
Girne’de kaldırımların sahibi araçlar
64 0
Tartışmalı tabela kaldırılıyor
Tartışmalı tabela kaldırılıyor
67 0
YDÜ, COVID-19 aşı çalışmalarına başladı
YDÜ, COVID-19 aşı çalışmalarına başladı
13 0
Ronaldo bir rekoru daha kırdı
Ronaldo bir rekoru daha kırdı
20 0
banner661

Okul alışverişi el yakıyor

banner476

Pandemi nedeni ile uzaktan eğitim gören öğrenciler, yaklaşık 9 ayın ardından sıralarına kavuşacak fakat veliler okul alışverişi için kara kara düşünmeye başladı. Artan fiyatlar, velilerin adeta belini büküyor

banner666
Okul alışverişi el yakıyor
 
Öğrenciler okullarına ve arkadaşlarına kavuşacak olmanın heyecanını yaşarken, veliler ise okul masraflarını nasıl baş edebileceğini düşünüyor.
Öğrencilerin alışveriş listesindeki ilk ürün okul üniformaları. Ancak fiyatların geçen yıla göre ciddi oranda artması, hem satıcıların hem de alıcıların keyfini kaçırıyor. Geçtiğimiz yıl öğrencilerin neredeyse hiç giymedikleri okul üniformaları bu yıl ya küçük geliyor ya da okul değiştirdikleri için işe yaramıyor.
Okul kıyafeti satan firmalar pandemiden dolayı büyük sıkıntı çektiklerini ifade ederken, veliler de okul kıyafeti almakta tereddüt ediyor. Çünkü okul üniformalarının fiyatı geçen seneye göre ciddi artış gösterdi. Ayrıca artış gösteren tek ürün, üniformalar değil. Kırtasiye ürünlerinde de ciddi bir artış söz konusu.
Okul hazırlığı için yapılacak harcama sadece üniforma ile kalmayacağı için, masraflara bir de kayıt ücreti, kırtasiye ürünleri, okul ayakkabısı, spor ayakkabısı ve çanta eklendiğinde bir öğrencinin okula başlaması asgari ücret miktarını dahi geçiyor. Esnaf yüz yüze eğitimle birlikte az da olsa bir hareket beklerken, bir öğrencinin okul masrafının yaklaşık bir asgari ücret kadar olması da velileri kara kara düşündürüyor. Bir devlet okulunda sadece okul üniformalarını fiyatı 1200-1500 TL arasında değişkenlik gösterirken bu şartlar altında bir ailenin çocuğunu okula nasıl göndereceği akıllara geliyor. Peki ya iki ya da daha fazla çocuklu ve asgari ücretle geçinen bir aile ne yapacak?

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.