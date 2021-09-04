Okul alışverişi el yakıyor

Pandemi nedeni ile uzaktan eğitim gören öğrenciler, yaklaşık 9 ayın ardından sıralarına kavuşacak fakat veliler okul alışverişi için kara kara düşünmeye başladı. Artan fiyatlar, velilerin adeta belini büküyor

Öğrenciler okullarına ve arkadaşlarına kavuşacak olmanın heyecanını yaşarken, veliler ise okul masraflarını nasıl baş edebileceğini düşünüyor.Öğrencilerin alışveriş listesindeki ilk ürün okul üniformaları. Ancak fiyatların geçen yıla göre ciddi oranda artması, hem satıcıların hem de alıcıların keyfini kaçırıyor. Geçtiğimiz yıl öğrencilerin neredeyse hiç giymedikleri okul üniformaları bu yıl ya küçük geliyor ya da okul değiştirdikleri için işe yaramıyor.Okul kıyafeti satan firmalar pandemiden dolayı büyük sıkıntı çektiklerini ifade ederken, veliler de okul kıyafeti almakta tereddüt ediyor. Çünkü okul üniformalarının fiyatı geçen seneye göre ciddi artış gösterdi. Ayrıca artış gösteren tek ürün, üniformalar değil. Kırtasiye ürünlerinde de ciddi bir artış söz konusu.Okul hazırlığı için yapılacak harcama sadece üniforma ile kalmayacağı için, masraflara bir de kayıt ücreti, kırtasiye ürünleri, okul ayakkabısı, spor ayakkabısı ve çanta eklendiğinde bir öğrencinin okula başlaması asgari ücret miktarını dahi geçiyor. Esnaf yüz yüze eğitimle birlikte az da olsa bir hareket beklerken, bir öğrencinin okul masrafının yaklaşık bir asgari ücret kadar olması da velileri kara kara düşündürüyor. Bir devlet okulunda sadece okul üniformalarını fiyatı 1200-1500 TL arasında değişkenlik gösterirken bu şartlar altında bir ailenin çocuğunu okula nasıl göndereceği akıllara geliyor. Peki ya iki ya da daha fazla çocuklu ve asgari ücretle geçinen bir aile ne yapacak?