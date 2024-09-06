banner913
banner932
Spor yazarları sezona merhaba gecesinde buluştu
Spor yazarları sezona merhaba gecesinde buluştu
15 0
Öğretmenlere yönelik Hizmet İçi Eğitimler devam ediyor
Öğretmenlere yönelik Hizmet İçi Eğitimler devam ediyor
33 0
 
Şahiner: “Tarihi bir ranta imza atılmak isteniyor”
Şahiner: “Tarihi bir ranta imza atılmak isteniyor”
23 0
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC’de...
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC’de...
17 0
ABD’de lisede katliam
ABD’de lisede katliam
58 0
Dünyanın aradığı adam KKTC’de çıktı
Dünyanın aradığı adam KKTC’de çıktı
46 0
Tecavüze 12’şer yıl hapis
Tecavüze 12’şer yıl hapis
53 0
banner1032

Öğretmenlere yönelik Hizmet İçi Eğitimler devam ediyor

banner1020

banner1045
Öğretmenlere yönelik Hizmet İçi Eğitimler devam ediyor
banner971
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından düzenlenen hizmet içi eğitimler, öğretmenlerin yoğun katılımıyla devam ediyor.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, İlköğretim, Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairelerine bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen eğitimler, Lefkoşa, Girne, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

32 farklı alanda sunulan eğitim programları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yanı sıra Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Uluslararası Final Üniversitesi iş birliğiyle düzenleniyor.
Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlanması ve sınıflarında daha etkin öğrenme ortamları yaratılması amacıyla alanında uzman akademisyenler ve eğitimciler tarafından verilen eğitimler, 13 Eylül'de tamamlanacak.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.