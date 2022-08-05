Öğretmenler, polise 'karanfil', bakanlığa 'kalem' bıraktı

Öğretmen sendikalarının Eğitim Bakanlığı önünde yaptığı eylemde Polisin geniş güvenlik önlemi alırken, “Bizim eğitimciler olarak polis teşkilatıyla bir sıkıntımız yoktur” diyen eylemciler, polislerin önüne karanfil bırakırken, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na, “Bilimsel yoldan gidin” çağrısı yapan eylemciler, bakanlık önüne kalem de bıraktılar

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı. Toplantıya, danışmanları ile girmek isteyen sendikalar ile bakanlık arasında uzlaşı sağlanamadı. Toplantıya girmeyen sendika yetkilileri, hukuk yoluna başvuracaklarını bildirdi.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde, “Bizim eğitimciler olarak polis teşkilatıyla bir sıkıntımız yoktur” diyen eylemciler, polislerin önüne karanfil bıraktı.



Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na, “Bilimsel yoldan gidin” çağrısı yapan eylemciler, bakanlık önüne kalem de bırakırken, Bakan Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Alişan Şan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy için hazırlanan raporların yer aldığı dosyaları da bakanlık önüne koydu.

Eylemde, bando ekibi de yer aldı. Davul ve düdük çalan eylemciler, sloganlar attı ve “Öğretmen Boyun Eğmez” ve “Eğitim ve Öğretmene Yapılan Saldırılara Asla İzin Vermeyeceğiz” yazılı pankartlar taşıdı.

-Elmalı

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı eylemde yaptığı konuşmada, hafta içerisinde ikinci defa bakanlık önünde toplandıklarını belirterek, “Bizler öğretmenler olarak antidemokratik, dikta rejimini andıran uygulamaları hiçbir zaman kabul etmedik, etmeyeceğiz” dedi.

Kavganın yeni başladığını ifade eden Elmalı, Bakan Çavuşoğlu’nun kendileriyle görüşmeden istediğini yapması durumunda okulların açılmasıyla birlikte kavganın daha da büyüyeceğini, eylemlerin artacağını söyledi.

Eğitimciler olarak 50 bin tane öğrencinin kendilerine emanet edildiğini dile getiren Elmalı, bu sorumluluğu hiç usanmadan, sıkılmadan en iyi şekilde taşıdıklarını kaydetti. “Buna karşın Bakan Çavuşoğlu ve bakanlığın öğretmenlerden korktuğunu” ileri süren Elmalı, polisin güvenlik önlemine işaret etti.

“Bizim odağımızda eğitim vardır” diyen Ozan Elmalı, Bakan Çavuşoğlu’na masa kurarak, Öğretmenler Yasası’nı tartışmayı ve eğitimi daha iyi bir noktaya taşımayı önerdiklerini ancak kabul görmediğini söyledi. Göstermelik olarak toplantıya çağrıldıklarını iddia eden Ozan Elmalı, bugün de Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı çağrısı yapıldığını söyledi.



KTOEÖS Başkanı Elmalı, Bakan Çavuşoğlu’na yeni sorunlar yaratmama ve eğitimle ilgili sorunları masa oluşturarak, birlikte çözme çağrısı yaptı.

-“Öğretmenler Yasası’nın güncellemeye ihtiyacı var”

1985 yılından bu yana Öğretmenler Yasası’nın güncellenmediğini kaydeden Elmalı, sadece 3 maddenin değil, yasanın tamamının güncellenme ihtiyacı olduğunu belirtti. Elmalı, Bakan Çavuşoğlu’nun konuyu Bakanlar Kurulu’na götüreceği sözüne rağmen bunu yapmadığını iddia etti.

Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı’na danışmanlarıyla girme taleplerini yazılı olarak ilettiklerini ancak kabul görmediğini kaydeden Ozan Elmalı, “Siyasetin bizden öğrenecek çok şeyi var” dedi.

Haklarını korumaya devam ederken, eğitimde gelişim adına yapılacak her ne varsa katkı koymaya hazır olduklarını dile getiren Elmalı, “Ben yaparım olur” zihniyetinden vazgeçilmesini istedi. Ozan Elmalı, eğitimin siyasetçilerin eline bırakılmayacak kadar ciddi bir iş olduğunu söyledi.

-Maviş

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de, öğretmenin toplumun her kademesinde yer aldığını belirterek, öğretmenin toplumsal haklar için de mücadele ettiğini söyledi. Polis zoruyla yasa geçirilmek istendiğini iddia eden Maviş, “Polisle, askerle de gelseniz, öğretmen direnecektir” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’na eleştirilerde bulunan Burak Maviş, “Bugün bu sıcakta 80 yaşındaki Yılsay hocam buraya geldiyse bu yasa değişikliklerinde bir hak gaspı, etik dışı davranış var demektir” diye konuştu.

Öğretmenliğe girişteki nitelikte değişiklikler istendiğini dile getiren Maviş, Türkiye üniversitelerinden mezun ilkokul ve okul öncesi öğretmenlerin sisteme koyulmak istendiğini ileri sürdü. Kaç kişiye vatandaşlık verildiğini sorgulayan Maviş, geçici öğretmenliğin partizanlık nedeniyle kaldırılmadığı eleştirisinde bulundu.

Pandemi döneminde sistem kuramayan bakanlığı öğretmenin kurtardığını savunan Maviş, “Bir daha pandemi olsun bakayım bu öğretmen elini kıpırdatacak mı?” diye sordu. “Dayatmayla, polis zoruyla okullar açılmaz” diyen Maviş, bu sene çocukların eğitim değil, eylemin nasıl yapıldığını öğreneceğini söyledi.

Öğretmenin boyun eğmediğini, ders verdiğini belirten KTÖS Genel Sekreteri Maviş, “3 bakanın öğretmen hakkında karar vermesini kabul etmiyoruz. Son sözü öğretmen söyleyecek” dedi.

-Derya

Sendikaların danışmanları arasında yer alan Eğitim eski Bakanı Ahmet Derya da eylemde söz alarak, eğitimi simgeleyen her yerde kitap ve meşale olduğunu ifade etti. Öğretmenin meşalenin alevi olduğunu kaydeden Derya, “O meşalenin alevini ellerseniz, yanarsınız, yakar sizi o meşale… Çekin elinizi o meşaleden, çekin elinizi öğretmenin üzerinden” dedi.

Konuşmaların ardından iki öğretmen sendikası, Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı’na, danışmanları ile girmeyi talep etti. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket bakanlık önüne çıkarak, toplantıya kaç danışman katılabileceği ile ilgili bilgi verdi. Ancak toplantıya katılacak kişi sayısı konusunda uzlaşı sağlanamadı.

Yazılı taleplerine ve tüzüğe rağmen sendikaların toplantıya kabul edilmediğini savunan sendika yetkilileri, toplantıya girmeyeceklerini kaydettiler. Bunu hukukun çözeceğini kaydeden sendika yetkilileri, yollarından vazgeçmeyeceklerini belirttiler.