“Öğrencilerin karantina süreci netleştirilmeli”

YÖDAK Başkanı Turgay Avcı, gelecek öğrencilerde karantina sürecinin netleşmesi gerektiğini belirterek, bu konuda resmi bir açıklamanın henüz yapılmadığına dikkat çekti





Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nun (YÖDAK) 2021-22 yeni akademik yılı ilk Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu (ÜAKK) toplantısı yapıldı.

Toplantı, YÖDAK Başkanı Turgay Avcı’nın başkanlığında, 21 üniversitenin rektör ve temsilcilerinin katılımı ile Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

YÖDAK Başkanı Avcı, pandemi nedeniyle tüm dünyanın kapandığı, sektörlerin durduğu ve kayıpların yaşandığı sürecin KKTC’de önemli bir sonuca işaret ettiğini belirterek, ülkede durmayan, ayakta kalan tek alanın yükseköğretim olduğunu, kapanma kararının alındığı 10 Mart 2020 tarihinden 15-20 gün içerisinde üniversitelerin aktif 83 bin öğrenciye eğitim vermeye devam ettiğini kaydetti. Üniversitelerin bu süreçte büyük bir başarıya imza attığını vurgulayan Avcı, üniversitelerin sadece ülkeye ekonomik olarak katkıda bulunmadığını, aynı zamanda bilim üreten, araştırma yapan kurumlar olarak KKTC halkının gelişimine, çoklu kültür yaşamına ve dünyaya açılımına büyük katkı koyduklarını söyledi.

Avcı, üniversitelere ilişkin ülkede birçok tartışma yapıldığına da değinerek, KKTC üniversitelerinin ve akademisyenlerin bazılarının şu anda dünya sıralamalarında en önlerde olduğunu, yapılan araştırmalar, çalışma ve performansların birçok uluslararası akademik kuruluş sıralamalarında önlerde yer aldığını, birçok ödüle layık görüldüğünü söyledi ve “Bu ülkenin geleceği yükseköğretimdedir” ifadelerini kullandı.

Avcı, ülkeye üçüncü ülkelerden 40 bini aşkın öğrenci geldiğini, bu öğrencilerin izolasyon altında olan bir ülkeyi dünyada temsil ettiğini anımsatarak, bunların doğru okunması gerektiğini kaydetti.

Üniversitelerde, yaklaşık 5500-6000 akademisyenin görev yaptığını, bir o kadar da işçi ve yönetim personelinin olduğunu, ayrıca ülkede her sektörün üniversitelerin kaynaklarıyla, ihale ve alımlarıyla desteklendiğini belirten Avcı, “Hükümetlerin, devletin politikasında yükseköğretim birinci sırada olmalıdır. YÖDAK’ın da devletin, siyasilerin, hükümetlerin gözbebeği gibi koruması gereken bir kurum olmalıdır” şeklinde konuştu.

Avcı, gelecek öğrencilerde karantina sürecinin netleşmesi gerektiğinin altını çizerek, bu konuda resmi bir açıklamanın henüz yapılmadığını söyledi ve çözüm bulmak için toplantıya katılmak üzere Maliye Bakanlığı’ndan da bir temsilci talep ettiklerini, ancak birini görevlendirmediklerini öne sürdü.

Üniversitelerin ileri süreçte yalnız bırakılmaması adına her türlü iradeyi ortaya koyacağını da vurgulayan Avcı, bundan sonra üniversitelerle sıkı ve sürekli bir iş birliğinde olacaklarını belirtti.

