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Öğrencilerimiz için engel kalktı

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Öğrencilerimiz, GCE – A Level sonuçlarıyla Türkiye’deki üniversitelere girebilecek

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Öğrencilerimiz için engel kalktı
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun girişimleri sonuç verdi. Öğrencilerimiz GCE – A Level sonuçlarıyla Türkiye’deki üniversitelere girebilecek.
KKTC’deki lise ve dengi okullarda öğrenim gören son sınıf öğrencileri, GCE – A Level sonuçları ile Türkiye üniversitelerine girmeye devam edecek.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) daha önceki kararında, Türkiye üniversitelerinin artık GCE-A-Level sonuçlarına göre öğrenci almayacağını açıkladığını ancak aynı kurumun 2022 yılı için bu kararında değişiklik yaptığını açıkladı.
Bakan Amcaoğlu, “girişimlerimiz sonuç vermiştir. Bu yıl liselerimizde son sınıf öğrencisi olanlar 2022 yılında GCE – A Level sonuçlarına göre de Türkiye’deki üniversitelere girebilecektir. 2023 yılı ve sonrası için de bu uygulamanın devam etmesi yönünde YÖK ile çalışmalarımız sürmektedir” dedi.
 
 
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