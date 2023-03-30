Öğrenciler, Polis Okulu’na taşındı

Okulları depreme karşı riskli olan Geçitkale Cumhuriyet Lisesi öğrencileri, tadilatı tamamlanan Yeniceköy Polis Okulu binasına taşınarak, yüz yüze eğitime başladı

Olası bir deprem durumunda tehlike yaratacağı belirlenen Geçitkale Cumhuriyet Lisesi, tamir ve tadilatı tamamlanıp, eğitime hazır hale getirilen Yeniceköy Polis Okulu binasına taşınarak, yüz yüze eğitime yeniden başladı.Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, okulu ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birçok okul aile birliği, öğretmen ve öğrencinin tedirgin olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, bu tedirginliği kendilerinin de yaşadığını ifade etti.Ülkede bazı okul binalarında sıkıntılar olması nedeniyle okulların boşaltıldığını anlatan Çavuşoğlu, “Bunları boşalttık. Çünkü siz çok kıymetlisiniz.Bozulan düzenin devam etmesinin çok kolay bir şey olmadığını dile getiren Nazım Çavuşoğlu, prefabrik sınıflar yapma noktasında başlattıkları mücadelenin de bir süreye ihtiyacı olduğunu kaydetti.“Çadırlı eğitim dönemi” manşetine işaret eden Çavuşoğlu, “Bundan rahatsız olmayacağız. Çünkü ülkemizde yıllardır birikimi olan ve yenilenemeyen okulların bir sonucu olarak bu duruma geldik” şeklinde konuştu.Namık Kemal Lisesi ve Karakol İlkokulu’nda kurulan çadırlarda herhangi bir sorun yaşanmadığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, Geçitkale’de ise mevsim normallerinin 5 katı fazla yağmur yağdığını ve çadırda eğitim yapılamadığını belirtti. Cumhuriyet Lisesi öğrencilerinin uzaktan eğitimle dönemi kapatamayacağı gerçeğinden hareket ederek, yapılan değerlendirmeler sonucunda Yeniceköy Polis Okulu’nu tespit ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi, Mesarya Belediyesi ve Geçitkale-Serdarlı Belediyesi ile bir anlaşma yapılarak, okulun tadilatının yapıldığını ifade etti.Öğrencilerin eğitim kayıplarının farkında olduklarını dile getiren Çavuşoğlu, bu çerçevede Namık Kemal Lisesi, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi ve Cumhuriyet Lisesi’nde ara sınavları yapmama kararı aldıklarını kaydetti.Sınav döneminin eğitim kayıplarını önleyebilmek için kullanılacağını belirten Bakan Çavuşoğlu, öğretmenlerin özverisine karşılık öğrencilerin de çok çalışmasını istedi. Çavuşoğlu, öğrencilerin bu yıl tek sınavla sınıfı geçeceğini dile getirdi.Cumhuriyet Lisesi Müdürü Ahmet Billuroğlu da, bir aydır devam eden uzaktan eğitimin ardından eski yuvalarından ayrılarak, yeni yuvalarına geldiklerini söyledi.“Burası bizim için geçici bir okul ancak artık ikinci evimizdir” diyen Billuroğlu, okulun geçmişte polis okulu olarak hizmet verdiğini hatırlattı.