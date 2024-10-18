Öğrenciler öğretmensiz!

Okullar açılalı bir ayı geçti ancak öğretmen eksikliği sorunu hala çözülemedi. TMK’da son sınıf öğrencileri haftanın 18 saatini öğretmen eksikliği nedeniyle boş geçiriyor

Yeni öğretim yılında birinci ayı geride bırakırken ‘Öğretmen’ sorunu çığ gibi büyüdü.

TMK’da son sınıf öğrencileri haftanın 18 saatini öğretmen eksikliği nedeniyle boş geçiriyor.

Eğitim Bakanlığı velilere Maliye’yi işaret etti, Maliye ise Başbakanlığı

Yeni eğitim öğretim yılı birinci ayını geride bırakırken, bazı okullarda öğretmen açığı hala kapatılmadı. ‘Öğretmen’ eksikliği nedeniyle bir hafta geç açılan bazı okullarda öğrenciler ciddi kayıp yaşamaya devam ediyor.

Lefkoşa Türk Maarif Koleji (TMK)’da eksiklik nedeniyle nasibini alan okullardan olurken, son seneleri olan 12. Sınıf öğrencileri hala Matematik ve Geometri dersi görmüyor. Çocukları üniversiteye hazırlanacak olan veliler ise, Millî Eğitim Bakanlığı’nın “umursamazlığından” dert yandı.

Çocukları 12. Sınıf Türkçe-Matematik bölümünde olan veliler haftada 18 saat boş dersi olan çocukları için endişe duyduklarını dile getirdi.

PARA YOKMUŞ

Veliler, durumu yılın ilk gününden bu yana büyük tedirginlik içinde izlediklerini söyledi. Bu yıl üniversiteye hazırlanacak olan çocuklarının hala matematik ve geometri dersi görmediklerini dile getiren veliler, “her ailenin durumunun çocuğuna özel ders aldırması mümkün olmayabilir” dedi. Türkçe-Matematik son sınıf olan öğrencilerin haftanın 18 saati boş dersle geçtiğini ifade eden veliler, durumu Eğitim Bakanlığı’na aktardıkları halde Maliye Bakanlığına yönlendirildiklerini söyledi. “Ödeme çıkmadığı için kadro açılmadığı” cevabını alan veliler, gelişmeler karşısında şaşkınlığa düşerken, “Çocuklarımız için çok endişeliyiz. Çocuklar bu sene üniversiteye hazırlanacak, durumu iyi olmayan aileler çocuğuna özel ders aldıramaz. Gerek TMK gerekse diğer okullarda eğitimin geldiği nokta utanç vericidir” şeklinde konuştu.

Birçok okulda yaşanan öğretmen eksikliği öğrencileri etkilerken, atanacak öğretmenler için Başbakanlığın ısrarla kadro açmadığını ifade eden veliler, “Genel Orta Eğitim Dairesi’ne gidip yaşadığımız mağduriyeti anlattık müdür ertesi gün emekli oldu. Bize verilen bilgide Milli Eğitim Bakanlığı topu Maliye Bakanlığına attı onlar da Başbakanlığa. Burada mağdur onlarca son sınıf öğrenciler var ve bu çocuklar üniversiteye hazırlanacak. Her geçen gün büyük bir kayıptır ve bu kaybın hesabını kim verecek?” dedi.