Öğrenci sayısında artış

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. KKTC üniversiteleri için ayrılan 13 bin 848 kontenjana, Türkiye’den 8 bin 636 kişi yerleşti, 5 bin 212 kontenjan boş kaldı. Bu rakamlarla birlikte öğrenci sayısında geçen yıla göre 600 civarında artış oldu

Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı.KKTC üniversiteleri geçtiğimiz yıla göre Türkiye’den 600 civarında daha fazla öğrencinin tercihi oldu. Buna göre KKTC Üniversiteleri için ayrılan 13 bin 848 kontenjana, Türkiye’den 8 bin 636 kişi yerleşti, 5 bin 212 kontenjan boş kaldı. Doluluk ise % 62, 36 olarak hesaplandı.Toplamda 8 bin 636 Türkiyeli öğrencinin yerleştiği KKTC Üniversiteleri arasında başı YDÜ çekti. YDÜ’ye 2 bin 105, LAÜ’ye, 1855, DAÜ’ye ise 1635 öğrenci yerleşti. UKÜ’ye 898, GAÜ’ye 780, GÜ’ye ise 531 öğrencinin yerleştiği kayda geçti.Öğrenci yerleşme sayılarında geçen yıla göre en fazla artış %26, 06 ile DAÜ’nün oldu. YDÜ %15.85, LAÜ ise %14.44 oranında yerleşme rakamlarını artırdı.Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hazırlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) Yerleştirme Sonuçları Raporu'na göre, üniversitelerin tıp programlarındaki 16 bin 818 kontenjanın 16 bin 771'ine, hukuk programlarında 16 bin 580 kontenjanın 15 bin 71'ine, mimarlık programlarının 8 bin 132 kontenjanının 6 bin 412'sine öğrenci yerleştirildi.YÖK'ün raporunda, taban başarı sıralaması şartı aranan bazı programlarla ilgili bilgilere yer verildi. Buna göre, tıp programlarında geçen yıl toplam 15 bin 398 kontenjanın 15 bin 309'u doldu, dolmayan kontenjanların KKTC üniversitelerinde olduğu görüldü. 2020'de ise 16 bin 818 kontenjanın 16 bin 771'ine yerleştirme yapıldı.Hukuk programında 2019 yılında toplam 16 bin 340 kontenjanın 15 bin 721'i dolmuş, 619'u boş kalmıştı. Bu boş kontenjanlar, vakıf ve KKTC üniversitelerindeydi. Bu yıl ise 16 bin 580 olan kontenjanın 15 bin 71'ine yerleştirme yapıldı. Dolmayan 1509 kontenjanın 1051’i vakıf, 380’i KKTC, 78’i ise devlet üniversitelerinde bulunuyor.Hangi üniversiteyi kaç öğrenci tercih etti?