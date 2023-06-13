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ODTÜ’de mezuniyet ve buluşma heyecanı

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ODTÜ’de mezuniyet ve buluşma heyecanı
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Yükseköğrenim hayatında 18 yılı geride bırakan ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunda mezuniyet heyecanı ve ODTÜ Günü gururu birlikte yaşandı

 Törende konuşan ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tevfik Zeyrek, Türkiye’de 67. yılını kutlayan ODTÜ’nün Kuzey Kıbrıs’ta ise 18 yılı geride bıraktığını hatırlattı.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nden yapılan açıklamaya göre, ODTÜ’nün Türkiye Cumhuriyeti’nin en kıymetli kazanımlarından biri olduğuna değinen Kampus Rektörü, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunun kurulduğu dönem için vizyoner bir proje olduğuna dikkat çekti.

 Zeyrek, ODTÜ’nün Kuzey Kıbrıs’taki varlığını sonsuza dek sürdüreceğini vurgulayarak, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunu parlak bir geleceğin beklediğinin güvencesini verdi.

ODTÜ Günü kutlaması kapsamında onuncu hizmet yılını dolduran mensuplara tebrik plaketleri takdim edildi ve geleneksel mensuplar fotoğrafı çekildi.

Törenin ardından gerçekleşen Mezun Adayları Buluşması’nda 19 Temmuz 2023’te Ankara’da, ODTÜ’de diplomalarını alacak 317 mezun adayı bir araya geldi. Geleneksel mezuniyet fotoğraf çekiminin ardından mezun adayı öğrenciler hocaları ve arkadaşları ile yemek ikramı eşliğinde hoş dakikalar geçirdi. ODTÜ diploması alan ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu öğrencileri her sene Ankara’da, ODTÜ’de düzenlen törende diplomalarını alıyor.

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