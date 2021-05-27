“Nisan’dan beridir yüz yüze eğitim başlayabilir dedik”

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Duriye Deren Oygar, nisan ayından beridir “yüz yüze eğitimin başlayabileceğini” söylediklerini belirtti

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Duriye Deren Oygar, nisan ayından beridir “yüz yüze eğitimin başlayabileceğini” söylediklerini belirtti.

Komitenin yol gösterici rol üstlendiğini, her sektörün kendi içinde ayrı dinamikleri bulunduğunu dile getiren Oygar, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yüz yüze eğitim için Nisan ayında karar ürettiğini ancak farklı dinamiklerin rol oynamasıyla bu açılımın gerçekleşmediğini belirtti.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne bağlı Enfeksiyon Kontrol Komitesi gibi komitelerin verileri ışığında kararlar üretildiğine işaret eden Oygar, haftalık istatistiki bilgiler, başta Türkiye olmak üzere Güney Kıbrıs, Avrupa ve dünyadan verilerin göz önünde bulundurulduğunu, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi kararlarının da incelendiğini kaydetti.

Eğitim, sanat ve spor faaliyetlerine yönelik açılımların Mart ayından beri ön plana çıkarıldığına işaret eden Oygar, komitenin Nisan ayında yüz yüze eğitimin başlayabileceğine yönelik veriler ortaya koyduğunu söyledi.

Komitenin yol gösterici rol üstlendiğini, her sektörün kendi içinde ayrı dinamikleri bulunduğunu dile getiren Oygar, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yüz yüze eğitim için Nisan ayında karar ürettiğini ancak farklı dinamiklerin rol oynamasıyla bu açılımın gerçekleşmediğini belirtti.