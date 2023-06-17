Miniklerin karne coşkusu

İlkokullarda öğrenim gören yaklaşık 25 bin öğrenci karnelerini aldı, üç aylık yaz tatili başladı

İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda karneler ve tamamlama belgeleri dağıtıldı, yaz tatili başladı. 2023-2024 Öğretim Yılı ise 13 Eylül Çarşamba günü başlayacak.İlköğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 127 okulda, yaklaşık 25 bin öğrenci, dün karne ve tamamlama belgelerini aldı.Ülkede İlköğretim Dairesi’ne bağlı 111 kamu okulu, 16 özel okul bulunuyor ve yaklaşık 3 bin 400 öğretmen görev yapıyor.