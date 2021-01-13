banner583
banner590
Dr Küçük Salonu, tüm kulüplerin hizmetinde
Dr Küçük Salonu, tüm kulüplerin hizmetinde
20 0
Asgari ücretlinin boynu bükük kaldı
Asgari ücretlinin boynu bükük kaldı
24 0
 
Bu araçlar yollara nasıl çıkıyor?
Bu araçlar yollara nasıl çıkıyor?
51 0
Türkkan, sakalları kesmeyecek
Türkkan, sakalları kesmeyecek
357 0
Dikkat çekici ‘karantina’ deneyimleri
Dikkat çekici ‘karantina’ deneyimleri
442 0
Hentbolda final günü
Hentbolda final günü
17 0
Mazda'nın yeni RWD modelleri 2022'de geliyor
Mazda'nın yeni RWD modelleri 2022'de geliyor
28 0
banner529
banner570

Minikler kendi oyunlarını geliştirdiler

banner476

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, öğrencilerinin yaratıcı el becerilerini geliştiren etkinlikler gerçekleştirdi

Minikler kendi oyunlarını geliştirdiler
banner601
 
 
Eğitimlerine tüm çocuklara ücretsiz olarak çevrimiçi devam eden Özay Günsel Çocuk Üniversitesi haftayı eğlenceli ve eğitici etkinliklerle tamamladı. 6-8 yaş Dünya grubu “Karton Bardaklardan Oyun Panosu Yapıyorum”, 9-11 yaş Güneş grubu “Tahta Çubuktan Çerçeve Yapıyorum” ve 12-15 yaş Evren grubu “Muftak Eğtimi” etkinliklerini gerçekleştirdi. Öğrencilerin yaratıcılık ve el becerilerini geliştirmeye yönelik hazırlanan program kapsamında, el-göz koordinasyonu, dikkatlerini yoğunlaştırma, dürtülerini kontrol etme ve bekleme-sabır gibi becerilerin gelişimi hedeflendi.
Dünya grubu ile gerçekleşen “Karton Bardaklardan Oyun Panosu Yaratıyorum” etkinliğinde öğrenciler, tatil döneminde evde aileleri, kardeşleri ve arkadaşları ile oynayarak eğlenebilecekleri bir oyun panosu tasarladı. Oyunda puan toplama, süre ile yarışma gibi özellikler belirlendi. Çocuklar, etkinliğin ardından, kendi tasarladıkları oyunla oynamaya başladı.


Güneş grubu ile gerçekleştirilen “Tahta Çubuktan Çerçeve Yapıyorum” etkinliğinde ise öğrenciler kendi fotoğraf çerçevelerini yapmayı öğrendi. Böylece anılarını biriktirip ve dijital fotoğraflarını kullanabilecekleri bir anı köşesi yarattılar. Öğrencilerin el becerilerini geliştirmelerine destek olan etkinliklerde öğrenciler aynı zamanda eğlenceli zaman geçirdiler.
Galaksi grubu ile gerçekleşen “Muftak Etkinliği” ile de öğrencilerin yoğun ilgi duyduğu Gastronomi etkinliklerine bir yenisi daha eklendi. Sabah kahvaltılarını daha eğlenceli hale getirmek için çeşitli protein ve kalsiyum kaynaklı yiyecekler pişirmeyi öğrenen öğrencilerle, sabah kahvaltısının önemi üzerine de kısa bir söyleşi de gerçekleştirildi. 
 
 
banner342
banner593
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.