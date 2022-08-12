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Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Programları açıklandı

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Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Programları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesi öğretmenler için düzenleyeceği hizmetiçi eğitimlerin programlarını açıkladı.

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından öğretmenlerin gelişimine yönelik organize edilen ve çeşitli branşlarda toplamda 25 eğitim programını içeren eğitimler, 2 – 9 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İlçelerde belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek olan eğitimlere katılmak isteyen öğretmenler, katılmak istedikleri eğitim programına, 16 – 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında portal.mebnet.net adresinden kayıt yapabilecek.




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