Mesleki eğitim kursları başlıyor

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ile Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği iş birliğinde düzenlenen meslek kursları, bugün başlıyor.



Kurslarda katılımcılara Barista, Bar, Mutfak, Ön Büro, Kat Hizmetleri ve Servis Elemanı Yetiştirme eğitimi verilecek.



-Kursiyerlere asgari ücretin yarısı ödenecek



Başvuru yapan 18-35 yaş arası KKTC vatandaşlarının faydalanacağı mesleki eğitimler, OTEM’de düzenlenecek.



İlk 10 gün yüz yüze eğitimin, sonraki dönemde haftanın bir günü yüz yüze eğitimin, diğer günler ise işyerlerinde çalışma modelinin yer alacağı eğitimlerde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kurs süresince kursiyerlere Asgari ücretin yarısı tutarında ödeme yapılacak.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kurs bitiminde işe alınan kursiyerlere, iki yıl süresince İstihdam Destek Merkezi Fonu’ndan işveren teşvik primi desteği sağlayacak.



-Başbakan ve bakandan kursiyerlere ziyaret



Başbakan Ünal Üstel ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Çarşamba günü, saat 11.00’de kursiyerleri OTEM’de ziyaret edecek.