Meslek liselerine başvuru süresi Cuma gününe kadar uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, meslek liselerine başvuru süresinin 23 Haziran Cuma gününe kadar uzatıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, meslek liselerine başvurularda yaşanan yoğunluk nedeniyle bugün sona eren başvuru süresinin, 23 Haziran Cuma gününe kadar uzatıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Yeni öğretim yılında meslek liselerinde öğrenim görmek isteyen ve bu yıl ortaokuldan mezun olan öğrencilerimiz, başvuru işlemlerini mezun oldukları ortaokullarda, ortaokul diploma fotokopisi ve doldurulmuş tercih formu ile birlikte yapabilecektir.” denildi.