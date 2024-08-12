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Maviş: “Ülkenin geleceği için eğitim öncelik olmalı”

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, ülkenin geleceği için eğitimin öncelik olması gerektiğini kaydetti.

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Maviş: “Ülkenin geleceği için eğitim öncelik olmalı”
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Maviş yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki eğitim sisteminde ihmal ve yetersizlikler olduğunu savunarak, harabe haldeki okullara bütçe ayrılmazken Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi inşaatı için milyarlar harcandığını ileri sürdü.
Maviş, öncelik olması gereken eğitimin yıkıntı halde bırakıldığını ve bunun toplumun geleceğini tehlikeye attığını kaydetti.
 
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