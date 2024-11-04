banner913
banner932
İncirli’de tartıştığı kadını ciddi şekilde darp eden şahıs tutuklandı
İncirli’de tartıştığı kadını ciddi şekilde darp eden şahıs tutuklandı
34 0
Erhürman: “Şu anda Meclis’i yönetme yetkisi sadece Fazilet Özdenefe’dedir”
Erhürman: “Şu anda Meclis’i yönetme yetkisi sadece Fazilet Özdenefe’dedir”
13 0
 
CTP, Cumhuriyet Meclisi'nde oturumu
CTP, Cumhuriyet Meclisi'nde oturumu "Meclis Başkanlığı Seçimi" gündemiyle açma girişiminde bulundu
14 0
Otoparkta toplu mezar korkusu
Otoparkta toplu mezar korkusu
17 0
Balık yemek lüks oldu
Balık yemek lüks oldu
14 0
Kendilerini uyaran genci dövdüler
Kendilerini uyaran genci dövdüler
26 0
Geçitkale’ye, Çanakkale freni
Geçitkale’ye, Çanakkale freni
32 0
banner1059

LTB - EMAA yeni dönem kursları için kayıtlar başladı

banner1020

banner1045
LTB - EMAA yeni dönem kursları için kayıtlar başladı
banner971
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) iş birliğinde her dönem düzenlenen sonbahar dönemi kursları için kayıtlar başladı.
 
LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 6-9, 10-12 ve 8-10 yaş gruplarında düzenlenen kurslar, Resim Atölyesi ve Çocuk Atölyesi kategorilerinde gerçekleşecek.
 
8 hafta sürecek ve eğitmenliğini Ozan Özgenler ile Ülviye Karabaşak’ın yapacağı kurslar 16 Kasım Cumartesi günü başlayacak.
 
Kayıtlar, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda yapılacak.
 
"Eğlenceli ve yaratıcı ortam içinde çocukların kendilerini keşfetme ve geliştirme imkânı bulacağı atölye çalışmaları", EMAA Başkent Sanat Merkezi’nde düzenlenecek.
 
Kurs programı şöyle:
 
“Çocuk Atölyesi – Eğitmen: Ozan Özgenler: Cumartesi saat:10:00 (8-10 yaş), Kurs yeri: EMAA Başkent Sanat Merkezi; Resim Atölyesi - Eğitmen: Ülviye Karabaşak
Cumartesi saat: 13.30 - 14.30 (6-9 yaş); Cumartesi, saat: 14.30 - 15.30 (10-12 yaş)
Kurs yeri: EMAA Başkent Sanat Merkezi.”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.