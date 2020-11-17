Lions Kulübü, okuma-yazma kursu başlattı

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü ile Atatürk İlkokulu’nun ortak etkinliğinde ilkokula devam eden öğrenci velilerine okuma- yazma kursu başlatılırken, aile bütçelerine de katkı yapabilmeleri için becerilerine göre kurslar yapmayı planlıyor

Okuyup yazabilmenin, annelerin özgüvenlerini artıracağına, kendilerinden emin, daha bağımsız ve hakkını arayabilen bireyler olması yolunda vazgeçilmez olduğuna inanan Lefkoşa Başkent Lions Kulübü, Atatürk İlkokulu’nda; Milli Eğitim Bakanlığı ve Atatürk İlkokulu’nun onay ve katkılarıyla İlkokula devam eden öğrenci velilerine “okuma- yazma“ kursu başlattı.Atatürk İlkokulu öğretmenlerinden Nahide Taçoy ve Radiye Erk tarafından verilen okuma yazma dersleri veriliyor.Öte yandan Lefkoşa Başkent Lions Kulübü’nün organize edip programladığı; genel sağlık, kadın sağlığı, çocuk gelişimi, çocuk psikolojisi, diş sağlığı ve vatandaşlık hakları gibi daha birçok konuda, kursiyerlerin, uzman kişiler tarafından eğitilip, farkındalıklarının artmasının da sağlanacağı bildirildi.Kursun açılışında söz alan Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Başkanı Rezan Şekerzade, okuma yazmanın önemine dikkat çekerek, kurs boyunca kursiyerlerin çeşitli konularda bilgilerinin artacağını ve başarılı olabilmek için derslere devamın çok önemli olduğuna vurgu yaptı.Bu arada Lefkoşa Başkent Lions Kulübü üyeleri, kursiyerlerin bireysel ihtiyaçlarını ve aile bütçelerine katkıda bulunmak isteyenlerin becerilerini belirlemek için bir de anket yaptı. Başkan Rezan Şekerzade, yapılan el işlerine, yemeklere ve tatlılara Pazar bulacakları konusunda kursiyerlere söz verdi.Kursiyerlerin okuma yazma isteği, kurslara olan ilgi ve heyecanları, böyle bir hizmetin kendilerine verilmesinden duydukları mutluluk, Kulüp üyeleri ve öğretmenler için büyük bir mutluluk kaynağı oldu.