Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile Yunus Emre Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı. Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleşen Protokol İmza Töreni’ne LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Abdullah Aktaş, LAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadık Ülker ve kurum yetkilileri katıldı.



Protokole, LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ile Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Abdullah Aktaş imza koydu. Beş yıl sürecek protokol, Yunus Emre Enstitüsü ile Lefke Avrupa Üniversitesi arasında; karşılıklı anlayış ve dostluk çerçevesinde var olan işbirliğinin güçlendirilmesi, sürdürülmesi ve yeni işbirliklerinin devamını içeriyor.

YÜKSELEN: ENSTITÜNÜN YÜRÜTECEĞI AKADEMIK FAALIYETLERE ÜNIVERSITE DESTEK VERECEK

LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, Yunus Emre Enstitüsü ile iş birliği protokolünün her iki kurum için de hayırlı olmasını dileyerek, protokol çerçevesinde Enstitünün yürüteceği tüm kültürel, sanatsal ve akademik faaliyetlerine üniversite olarak imkânlar ölçüsünde destek verileceğini belirtti. Enstütü ile yapılan iş birliğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Yükselen, üniversitelerin farklı kuruluşlarla yaptıkları işbirliklerinin son derece önemli olduğunu belirtti ve her iki kurum için protokolün önemli katkılarının olacağını sözlerine ekledi.

AKTAŞ: HER IKI KURUMUN VAR OLAN KARŞILIKLI ANLAYIŞA DAYALI IŞBIRLIĞI GÜÇLENDIRILECEK

İmza töreninde konuşan Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Abdullah Aktaş, protokolün amacının Lefke Avrupa Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü tarafından birlikte yürütülecek faaliyetlerin tayin edilmesinin yanında her iki kurumun var olan karşılıklı anlayışa dayalı işbirliğinin güçlendirilmesi, sürdürülmesine yönelik hedef, ilke, faaliyet, yükümlülük ve uygulama sürecinin devamının sağlanması olduğunu belirtti.