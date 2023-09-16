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KTÖS yargıya taşınan ilkokul kitaplarını kullanmayacağını duyurdu

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Öğretmenler davalık olan kitapları kullanmayacak

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KTÖS yargıya taşınan ilkokul kitaplarını kullanmayacağını duyurdu
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), yargıya taşıdıkları ilkokul kitaplarının dava süreci tamamlanıncaya kadar kullanılmaması için karar aldığını açıkladı.
KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, sendikanın eğitim yılı öncesinde okul yöneticileri ve KTÖS temsilcileriyle görüşmeler yaptığını ve yönetim kurulunun şu kararları aldığını belirtti:
“Yargı süreci devam eden 4. Sınıf Sosyal Bilgiler kitabı ve 2. Sınıf Türkçe 1. kitabının, süreç sonuçlanana kadar dağıtılmaması ve kullanılmamasına, diğer kitapların da bir araç olduğu bilinciyle ve sorumluluk bilinci çerçevesinde ihtiyaca göre ve tercih edilecek öğretim yöntem ve teknikleri çerçevesinde kullanmasına karar verildi.
KTÖS’ün öğretmenlerin kitapların yanında kullanabileceği ek materyaller ve kaynaklar hazırlamasına, ‘toplumsal kabul görmeyen’ bu kitapların tekrar basımının yapılmamasına ve 2024-25 yılında kullanılacak kitaplar için ivedilikle TEPGEP altında geçtiğimiz yıl kullanılan kitapların yeniden düzenlenerek basılmasına, bunun tek çözüm olduğuna karar verildi.”
 
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