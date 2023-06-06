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KTÖS: “Şiddet kültürünün yerine barış kültürü eğitimine geri dönülmeli"

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KTÖS: “Şiddet kültürünün yerine barış kültürü eğitimini koyan programlara geri dönülmesi çağrısı yapıyoruz”

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KTÖS: “Şiddet kültürünün yerine barış kültürü eğitimine geri dönülmeli"
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Örgütlenme Sekreteri Akgün Kaçmaz, şiddet kültürünün yerine barış kültürü eğitimini koyan programlara geri dönülmesi çağrısı yaptı.
Kaçmaz, Ayia Napa’da Kıbrıslı Türk bir kadının darp edilmesi olayı hakkında yazılı açıklama yaparak “Fiziksel ve psikolojik şiddet gören genç kadın yurttaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Şiddet, ırkçılık ve yabancı düşmanlığını da kapsayan olaya neden olan kişilerin adil yargılanmaları ve en ağır cezayı almaları iki toplum arasındaki güven inşası için önemlidir” dedi ve şöyle devam etti:
“Her fırsatta kin ve nefret söylemleri ile iki toplumu ayrıştıran, ötekileştiren ve hedef haline getiren Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk şövenist siyasilerin varlığı, aşırı milliyetçi eğitim politikaları, adadaki diğer toplumları yok sayan tarih kitaplarının şiddet kültürünün yerleşmesine etkisi yadsınamaz.
Sonuç odaklı olarak şiddete başvuranların ırkçılık, yabancı düşmanlığı suçları da göz ardı edilmeyerek adil yargılanması, her iki toplum liderinin yeniden görüşmelere başlayarak teknik komiteleri çalıştırması ve güvenlik için ortak bir çözüm araması gerekli ve kaçınılmazdır.”
Nefretin, tahammülsüzlüğün, bağnazlığın sonuçları olarak şiddet kültürünün örgütlü halini yansıttığını söylediği bu olayın önemsenmesi gerektiğini belirten Kaçmaz, şiddet kültürünün yerine barış kültürü eğitimini koyan, iki toplumun öğrenci, öğretmen ve okullarını bir araya getiren programlara Eğitim Teknik Komitesi tarafından geri dönülmesi çağrısı yaptı.
 
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