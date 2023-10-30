KTOEÖS 8 okulda eylemde olucak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), depreme karşı riskli olan okullarda tadilat yapılmamasını, okulların özensizbir şekilde konteynerlere taşınmasını ve organizasyon yapılmadan tam gün eğitime geçilmesini protesto etmek için bugün Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde basın açıklaması yapatı

Selma Eylem, bugün öğleden sonra ise ;

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi

İrsen Küçük Ortaokulu

Meral Vedat Ertüngü Lisesi

Polatpaşa Lisesi

Anafartalar Lisesi

Esentepe Ortaokulu

Şehit Turgut Ortaokulu’nda eylem yapılacağını kaydetti.

Selma Eylem, KTOEÖS’ün 2 Kasım Perşembe günü saat 15.00’te ise yürüyüş ve miting yapacağını duyurdu.