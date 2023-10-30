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KTOEÖS 8 okulda eylemde olucak

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KTOEÖS 8 okulda eylemde olucak
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), depreme karşı  riskli olan okullarda tadilat yapılmamasını, okulların özensizbir şekilde  konteynerlere taşınmasını ve organizasyon yapılmadan tam gün eğitime geçilmesini protesto etmek için bugün Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde basın açıklaması yapatı

Selma Eylem, bugün öğleden sonra ise ;
Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi
İrsen Küçük Ortaokulu
Meral Vedat Ertüngü Lisesi
Polatpaşa Lisesi
Anafartalar Lisesi
Esentepe Ortaokulu
Şehit Turgut Ortaokulu’nda eylem yapılacağını kaydetti.

Selma Eylem, KTOEÖS’ün 2 Kasım Perşembe günü saat 15.00’te ise yürüyüş ve miting yapacağını duyurdu.

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