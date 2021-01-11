KTÖS, kolej giriş sisteminin değişmesinin tam zamanı olduğunu savunarak, “Eğitim Bakanı’na çağrımız, ivedilikle kolej giriş sistemi için eğitim bilimciler, akademisyenler, sendikalar ve diğer eğitim paydaşları ile ‘karar üretme üzerine’ bir toplantı organize etmesidir” dedi.



KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, “okullarda vakalar artarken, Bakanlık kolej sınavı derdinde” ifadesini kullandı ve şunları kaydetti:

“Sağlıklı ve güvenli yerler olan okullarımız, alınan birçok siyasi karar nedeniyle okul dışı kaynaklı koronavirüs vakalarına açık hale gelmiştir. Yerel bulaş ile birlikte, özellikle okullardaki vaka sayısının artmasını endişe ile izlemekteyiz. Öğretmenler, öğrenciler ve okul çalışanları da yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve sağlık çalışanları gibi risk grubuna girmiştir.

Vakalar artarken çocukları toplu sınava koymak risk değil mi? Artan vakalara rağmen Eğitim Bakanlığı kolej sınavları ve diğer sınavlara endeksli bir şekilde hareket etmektedir. Okulları yeniden güvenli ve sağlıklı yerler olarak tesis edip, ailelerin güvenini kazanması gereken Bakanlık, 2000 civarı ilkokul öğrencisini bir araya getirecek olan kolej giriş sistemi ısrarı hakkında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ne gibi bir karar üretti?”

KTÖS Eğitim Sekreteri, artan vakalara ve mutasyona uğramış koronavirüsün çocuklar arasında daha hızlı yayılmasına rağmen kolej sınavlarını yapmak isteyen hükümet yetkililerinin, diğer yandan 1950 adayın katılacağı öğretmenlik sınavlarını sağlık tedbirleri nedeniyle ertelediğini savundu.

“Kendi sorumluluklarını alacak yaşta olmayan çocuklar ile alabilecek olan yetişkinler arasındaki farkın ne olduğunu Sağlık Bakanlığı topluma izah edebilir mi?” diye soran Maviş, pandeminin gelecek nesillere bıraktığı pozitif mesajlardan birinin rekabet yerine dayanışma olduğunu dile getirdi ve telafisi olmayan yarışmacı sınavlarla öğrencilere stres yaşatmak yerine, potansiyellerini öne çıkaran alternatiflerin konuşulması gerektiğini belirtti.

KTÖS Eğitim Sekreteri Maviş, şöyle devam etti:

“İngiltere’de sınav yerine, öğretmen görüşü. Dünya’da birçok öğrencinin de uluslararası olarak hazırlandığı GCSE ve A-Level sınavları İngiltere’de bu yıl da iptal edilmiştir. İngiltere’de öğretmenlerin raporlamaları sonucu GCSE ve A-Level notları belirlenecek. İngiltere Eğitim Bakanı Gavin Wiiliamson, algoritmalardan çok öğretmenlere güveneceğini açıkladı.

Yarışmacı sınavlar ve test çözme yerine öğrencilerin potansiyellerini ortaya koyacak değerlendirme öneriyoruz. Telafisi olmayan sınavlar yerine, çocuğun 5 yıllık akademik bilgisinin değerlendirileceği, öğretmenin, ailenin görüşüne, öğrencinin isteği ve potansiyeline değer verileceği bir sistemi konuşmak istiyoruz. V. Eğitim Şurası kararları yanında, somut ve yapıcı önerilerimizi Teknik Kurul’da eğitim bilimciler ile tartışmak istiyoruz.”





