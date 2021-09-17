“KKTC’nin Girişimci Çocukları Projesi”nin ilk aşaması tamamlandı

“KKTC’nin Girişimci Çocukları Projesi”nin ilk aşaması olan öğretmen eğitimlerinin tamamlandığı ve eğitimlere katılan öğretmenlere sertifika verildiği bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell sponsorluğunda, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ile Genç İş Adamları Derneği (GİAD) iş birliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi ve Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı’nın katkılarıyla yürütülen proje, “girişimci düşünce ve davranışların temelini oluşturan yaratıcılık, inisiyatif alma bilinci, risk alma, bağımsızlık, liderlik ve takım ruhu gibi kişisel nitelikleri geliştirmeyi” amaçlıyor.

GİAD’dan yapılan açıklamaya göre, projenin ilk aşaması olan öğretmen eğitimleri kapsamında, pilot okullardan seçilen öğretmenlere, Anadolu Üniversitesi Sektör ve Sivil Toplum Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Başar, Anadolu Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Aslı Geylan ve Girişimci Tuğberk Seçkin tarafından eğitimler verildi.

Acapulco Hotel’de düzenlenen töreninde sertifika töreninde, GİKAD Başkanı İçim Çağıner, GİAD Başkanı Muhit İnce, Anadolu Üniversitesi Sektör ve Sivil Toplum Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Başar, Kuzey Kıbrıs Turkcell Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan, Kurumsal İletişim Uzmanı Selin Cansunar Üresin ve dernek yetkilileri de yer aldı.

PROJE ALTI OKULDA UYGULANACAK

Verilen bilgiye göre, proje, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından seçilen Türk Maarif Koleji, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, İrsen Küçük Ortaokulu, Şehit Turgut Ortaokulu, Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji ve TED Koleji olmak üzere altı okulda uygulanacak.

Projenin bir sonraki aşamasında, girişimcilik eğitimleri, eğitim alan öğretmenler tarafından pilot okullardan seçilecek 12’şer öğrenciye verilecek.