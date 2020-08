KKTC’nin en modern okulu inşa edildi

Başbakan Tatar başkanlığındaki kabine üyeleri, Cysings Construction Ltd tarafından Girne’ye çağdaş bir donanımla kazandırılan Mustafa Çağatay İlkokulu’na adeta çıkarma yaptı

Tatar, mimari açıdan çok farklı bir proje olan Mustafa Çağatay İlkokulu’nun modern binası, konforu, güvenliği, teknolojik donanımı ve altyapısıyla özel okul standartlarının üzerinde tasarlandığını belirtti ve KKTC’ye dünya standartlarında çağdaş bir okul kazandıran Cysings Construction LTD direktörleri Derviş Tandoğan ve Emrah Çakır'a teşekkür ettiCysings Construction Ltd tarafından Girne’ye kazandırılan Mustafa Çağatay İlkokulu, hükümetten takdir gördü.Başbakan Ersin Tatar, Girne Püsküllü bölgesinde inşası tamamlanan ve yeni ders yılında eğitim hayatına başlayacak olan Mustafa Çağatay İlkokulu’nu ziyaret etti, incelemelerde bulundu.Ziyarette Başbakan Ersin Tatar’a, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren de eşlik etti.Ziyarette, Başbakan Tatar ve beraberindeki yetkililere, okulun inşaatını tamamlayan Cysings Construction Ltd direktörleri Derviş Tandoğan ve Emrah Çakır tarafından bilgi verildi. Tatar ve kabine üyeleri, KKTC'nin en modern okulunu inşa eden başarılı işadamları Derviş Tandoğan ve Emrah Çakır'ı tebrik etti.Başbakan Ersin Tatar, yeni ders yılında eğitim hayatına başlayacak Mustafa Çağatay ilkokulunu ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu belirterek, okulun özellikle Püsküllü bölgesi için ciddi bir ihtiyaç olduğunu anımsattı.Okulun, uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olduğunu ifade eden Tatar, okul arazisinin Kutlu Evren’in İçişleri Bakanlığı döneminde bloke edildiğini, projenin Özdemir Berova’nın Eğitim Bakanlığı döneminde gündeme geldiğini ve bugün de Maliye ile Milli Eğitim ve Kültür bakanlıklarının çalışmalarıyla hayat bulduğunu söyledi.Tatar, hükümet olarak KKTC’ye böylesine çağdaş bir okul kazandırmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.Tatar, okulun ileri teknoloji ile dünya standartlarında olmasından ayrı mutluluk duyduğunu söyledi.Tatar, mimari açıdan da çok farklı bir proje olan Mustafa Çağatay İlkokulu’nun modern binası, konforu, güvenliği, teknik, teknolojik donanımı ve altyapısıyla özel okul standartlarının üzerinde tasarlandığını belirtti.Okula, erken yaşlarda trafik kazasında yaşamını kaybeden KKTC’nin ilk başbakanı Mustafa Çağatay’ın adının verilmesinin de ayrı bir önem taşıdığını vurgulayan Tatar, merhum Çağatay’ın adının ve anısının bu şekilde anılacak olmasının çok anlamlı olduğunu kaydetti.KKTC’ye böyle çağdaş ve tam donanımlı bir okul kazandırılmasına emek koyan herkese teşekkür eden Tatar, KKTC genelinde bu tür çağdaş okulların yaygınlaştırılması, eğitim standartlarının yükseltilmesi için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.