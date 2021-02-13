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“KKTC yükseköğreniminin, Türkiye’ye devri için ilk adım”

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TDP Başkanı Özyiğit, “TC-KKTC Yükseköğrenim İşbirliği” protokolü ile KKTC yükseköğreniminin, Türkiye’ye devri için ilk adımın atıldığını söyledi

“KKTC yükseköğreniminin, Türkiye’ye devri için ilk adım”
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “TC-KKTC Yükseköğrenim İşbirliği” protokolü ile KKTC yükseköğreniminin, Türkiye’ye devri için ilk adımın atıldığını savundu.
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit'in paylaşımı şöyle:
"Yönetmeyi beceremediği herşeyi Türkiye’ye devreden UBP, dün de (önceki gün) imzalamış olduğu 'TC-KKTC Yükseköğrenim İşbirliği' protokolü ile Yükseköğrenimimizi Türkiye’ye devretmenin ilk adımını attı. Daha önce bahsetmiş olduğum ve 4’lü hükümette iken imzalamayı reddettiğimiz İlahiyat Koleji’nin devri de resmen başlatılmış oldu.
İmzaladıkları ve yasalarımıza aykırı protokol ile kurdukları 'akademik gecekondu üniversitesi'; 'güya yerli' ama hem gerçek mali denetimden hem YÖDAK denetiminden muaf. Böylece bir süredir fonksiyonunu yitiren YÖDAK’ın üzerine ölü toprağını da sermiş oldular. Bizim canımız yanıyor, onların ruhu sızlamıyor..."
 
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