Kızlar türbanlı, erkekler takkeli

Laik Demokratik Eğitim İçin Mücadele Hareketi tarafından gerçekleştirilen eylem sonrasında, velilere incelemeleri için dağıtılan ders kitapları arasında yer almayan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitapları, yeni ders yılının açılması ve kitapların öğrencilere dağıtılmasıyla birlikte ortaya çıktı.
İlkokul 5'nci sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabında yer alan 'türbanlı' kız çocuğu görselleri, 'takkeli' erkek çocuğu görselleri ve 'Kuran kursu' görselleri velilerin tepkisine yol açtı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.