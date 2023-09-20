Kızlar türbanlı, erkekler takkeli

İlkokul 5'nci sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabında kız çocuğu 'türbanlı', erkek çocuğu ‘takkeli’ olarak gösterildi

Laik Demokratik Eğitim İçin Mücadele Hareketi tarafından gerçekleştirilen eylem sonrasında, velilere incelemeleri için dağıtılan ders kitapları arasında yer almayan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitapları, yeni ders yılının açılması ve kitapların öğrencilere dağıtılmasıyla birlikte ortaya çıktı.İlkokul 5'nci sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabında yer alan 'türbanlı' kız çocuğu görselleri, 'takkeli' erkek çocuğu görselleri ve 'Kuran kursu' görselleri velilerin tepkisine yol açtı.