KİÜ ile Asbank arasında dev işbirliği

Kıbrıs İlim Üniversitesi ile Asbank Genel Müdürlüğü arasında eğitim ve araştırma alanlarında işbirliği protokolü imzaladı.

İmza törenine Asbank Genel Müdürü Çağatay KARİP, Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) Rektör Vekili Prof. Lale A. BÜYÜKGÖNENÇ, Asbank Yönetim Kurulu üyesi ve KİÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Üniversitesi Dekan Vekili Erdal GÜRYAY, KİÜ Türkiye-Kıbrıs tanıtım temsilcisi Onur ŞANIVAR ve yetkililer katıldı. İşbirliği protokolünü imzalayan Asbank Genel Müdürü KARİP içinden geçtiğimiz zorlu günlerde ekonomide yaşanan sıkıntılar ve çalkantılar kendilerini olumsuz etkilese de, yapılan işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Diğer taraftan Prof. Dr. Lale A. BÜYÜKGÖNENÇ de işbirliği protokolünü oluştururken temel hedeflerin mevcut olanakları geliştirmek, her iki kurumun bilimsel amaçlı organizasyonlarda deneyimlerini paylaşmak, karşılıklı ilişkileri güçlendirmek ve çalışanları motive etmek olduğunu söyledi. Asbank Genel Müdürü Çağatay KARİP 1993 yılından beri ilk kez bir eğitim ortamını teneffüs edeceğini ve eğitimine katacağı yeniliklerden duyduğu heyecanı dile getirirken, Rektör Vekili Prof. Dr. BÜYÜKGÖNENÇ ’in “Sayın Genel Müdürüm. Okumanın yaşı yoktur. Sizlerden daha büyük yaşlarda öğrencilerimiz mevcut” sözleri esprili anlar yaşanmasına yol açtı.





