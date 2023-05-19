Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) bursluluk sınavı yarın yapılıyor.
Üniversiteden verilen bilgiye göre lise son sınıf öğrencilerine yönelik üniversiteyi burslu okuma imkanı sağlayan KİÜ Bursluluk Sınavları yarın saat 10.00’da KİÜ Kampüsü’nde yer alacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.