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KİÜ Bursluluk Sınavı yarın

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KİÜ Bursluluk Sınavı yarın
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Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) bursluluk sınavı yarın yapılıyor.

Üniversiteden verilen bilgiye göre lise son sınıf öğrencilerine yönelik üniversiteyi burslu okuma imkanı sağlayan KİÜ Bursluluk Sınavları yarın saat 10.00’da KİÜ Kampüsü’nde yer alacak.
 
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