KIB-RAD üyeleri temel ilk yardım eğitimi aldı

Kıbrıs Türk Türk Radyograferler Derneği (KIB-RAD) üyeleri temel ilk yardım ve afet farkındalığı eğitimi aldı.

Kamu-Sen'in katkılarıyla uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (UKÜSEM) koordinatörlüğünde 16 saat süren eğitim programına KIB-RAD üyeleri ve bazı hemşireler katıldı.KIB-RAD Başkanı Yasin Bozkurt, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, İlk yardımın insan hayatının kurtarılmasında çok önemli bir yeri olduğunu, yanlış ve bilinçsizce yapılacak bir müdahalenin insan hayatı için geri dönülemeyecek yaralar açabileceğini vurguladı.