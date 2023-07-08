KAÜ'de “Uluslararası Toplum ve Kültürel Sürdürülebilirlik” konulu online konferans düzenlendi

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) tarafından 6-7 Temmuz tarihlerinde, “Uluslararası Toplum ve Kültürel Sürdürülebilirlik” konulu online konferans düzenlendi.

KAÜ’den yapılan açıklamaya göre, kültürel ve toplumsal sürdürülebilirlik üzerine çevrimiçi düzenlenen Konferansın açılış konuşmasını KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci yaptı. Keçeci, toplumsal ve kültürel değerlerin korunarak sürdürülebilmesinin ve gelecek nesillere aktarılmasının toplumların var olmasını sağladığını kaydederek, “Kıbrıs Amerikan Üniversitesi olarak kültürel miraslara verdiğimiz değerin ve önemin altını bir kez daha çizmek isterim. Bu değerlere sahip çıkmak için katılım gösteren tüm araştırmacılara teşekkür ederim” dedi.



Konferansın düzenleme komitesinde yer alan ve 1. oturumun açılışını yapan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tutku Akter Gökaşan ise, kültürün sadece bir dizi inanç ve ahlak bütünü olmadığının, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunun da altını çizerek “Kültürel değerleri ve tutumları korumak için sürdürülebilirlik çalışmaları elzemdir. Üniversite olarak bu gibi çalışmalara ara vermeden devam edeceğiz” dedi.



Bu yıl ilki gerçekleştirilen ve Türkiye, Uganda, Polonya, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri ve Nijerya gibi ülkelerden birçok bağımsız araştırmacının da katıldığı uluslararası konferansta, kültürel ve toplumsal inançların sürdürülebilirliği ve kültürel mirasların hem günümüzde hem de gelecekte nasıl korunması gerektiğinin üzerinde duruldu. İki gün boyunca süren konferansta dijital sergiler ve bildirilere yer verildi. Araştırmacılar, kültürün kendi başına bir varlık sürdürebilmesi ve gelecekte de var olmasını sağlamak amacıyla hem bilimsel hem de sanatsal yaklaşımlar ortaya koydu.



Kıbrıs Amerikan Üniversitesi yetkilileri, konferansta sunulan ve hakem sürecinden geçip yayınlanmaya hak kazanan bildirilerin tam metinleri tanınmış uluslararası yayınevi statüsünde bulunan Gece Kitaplığı Yayınevi işbirliği ile çıkacak olan ilgili kitaplarda bölüm ünitesi olarak yayınlanacağını bildirdi.

