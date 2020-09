“Kararlar salgının seyrine göre alınmaya devam edecek”

Çavuşoğlu, “Bakanlığımıza ve öğretmenlerimize güvenin. Sağlık konusunda gerekli önlemlerin alınmasıyla eğitim yılına güvenli şekilde devam edilmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz.” diyerek kararların salgının seyrine göre verilmeye devam edeceğini söyledi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eğitim alanında tüm kararların öğretmen, öğrenci ve velilerin yaşam hakkı göz önünde bulundurularak alınacağını belirtti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın öğretmenleriyle bir bütün olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Bakanlığımıza ve öğretmenlerimize güvenin. Sağlık konusunda gerekli önlemlerin alınmasıyla eğitim yılına güvenli şekilde devam edilmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz.” dedi.

Kararların salgının seyrine göre verilmeye devam edeceğini söyleyen Çavuşoğlu, “Tek bir öğrenciye zarar gelmesini vicdanen kaldırmam” şeklinde konuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu, uzaktan eğitimin internet üzerinden başlamasının ardından bazı teknik sorunlar yaşandığını ve bu sorunların da altyapı eksikliklerinden kaynaklandığını dile getirerek, ilgili bakanlığa sorunların iletildiğini söyledi.

Eğitim yılına Pazartesi gününden itibaren ilkokul ikinci sınıf öğrencilerine kadar yüz yüze başlanması yönünde Sağlık Bakanlığı’nın kendilerine izin verdiğini dile getiren Çavuşoğlu, hedeflerinin planladıkları gibi dönüşümlü eğitime 14 Eylül’de başlanması olduğunu belirtti.

İmkan olan okullarda öğrencilerin her gün okula gitmesinin planlandığını söyleyen Çavuşoğlu, öğrencilerin her gün veya dönüşümlü eğitim almaları konularında, okul müdürleri ve sendikalarla görüşmelerinin devam ettiğini, en doğru sonuca ulaşmak için çalıştıklarını kaydetti.

“PANDEMİ KURULLARI OKUL İMKANLARI DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞACAK”

Çavuşoğlu ayrıca, okullardaki pandemi kurullarının, okulların imkan ve kabiliyetini en iyi şekilde değerlendirmesi için de çalışacağını kaydetti.

Okul öncesi, ana sınıf, birinci ve ikinci sınıfların yüz yüze eğitiminin de salgının seyrine göre devam edeceğini dile getiren Çavuşoğlu, kendilerinin önceliklerinin okulların açılması olduğunu fakat önceliklerinin öğrenci ve öğretmenlerin yaşam haklarının olduğunu vurguladı.

“Özel okullardan devlet okullarına gelen çocuklara eğitim hizmetleri verdiklerini, özel okulları savunmadığını fakat yok olmalarını da istemediklerini“ dile getiren Çavuşoğlu, verilen hizmetlerin karşılığının alınması gerektiğini de her zaman söylediklerini belirtti.

“OKULLARDA HİJYEN ÇOK ÖNEMLİ”

Dönüşümlü veya seyreltilmiş eğitimindeki en önemli konunun hijyen olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, yurtdışından gelen öğrenci ve öğretmenlerin Covid-19 testlerinin negatif çıkmaları halinde bile okul alanlarına yedi gün sonra girebileceklerini söyledi.

“Devlet okullarında eğitim kalitelerinin çok yüksek olduğunu fakat bazı okullarda nüfus artışından dolayı bazı sorunlar yaşandığını” dile getiren Çavuşoğlu, yapılan okullarla ve çalışmalarla öğrenci nüfuslarının gerekli sayıya çekilmesinin amaçlandığını kaydetti.

“YAŞAM HAKKI BİRİNCİ…”

Yaşam hakkının birinci, eğitim hakkını da ikinci sırada tuttuklarını dile getiren Çavuşoğlu, “Bir tek çocuğa zarar gelmesini vicdanen kaldıramam” diyerek, tüm çocukların okula girdiği anda kendi sorumluluklarında olduğunu ve 50 bin öğrencinin sorumluluğunu aldığını söyledi.

Uzaktan eğitimin istenilen seviyede yapılamamasının sebebinin eğitim bakanlığı değil, ülkedeki gelir dağılımındaki gelir eşitsizliği, altyapı sorunları olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı kadrolarının uzaktan eğitimin yapılması için 500’ün üzerindeki öğretmenin karşılıksız ve imkansızlıklar içerisinde eğitim, maske, kolonya yaptığını da anımsattı.

“BAKANLIK, SENDİKASI VE ÖĞRETMENİYLE BÜTÜNDÜR”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın, sendikası ve öğretmenliğiyle bir bütün olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, sendikaların ‘eğitim bakanlığına güvenmiyoruz’ söyleminin ise kendilerine güvenmediklerinin göstergesi olduğunu kaydetti.

Dünyanın birçok ülkesinde Covid-19 hastalarına evlerde tedavi yapıldığını dile getiren Çavuşoğlu, KKTC’de temaslıların bile ayrı otellerde tutulmasının topluma verilen önemin göstergesi olduğunu söyledi.

Salgına karşı korunma ve çocukların kurallara uyması için eğitimler de verileceğini dile getiren Çavuşoğlu, eğitim yılının başlaması ve devam etmesi için de alınacak önlem ve kurallara uyulması gerektiğini kaydetti.

“RİSK GRUPLARI İÇİN GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILDI”

Risk grubuna giren öğretmen ve öğrencilerin korunması için de gerekli önlemler ve düzenlemelerin alındığını dile getiren Çavuşoğlu, bu tür öğrenci ve öğretmenlere gerekli izinlerin verileceğini söyledi.

“SEÇİM GAİLEMİZ YOK”

Tüm halka sabırlı olması çağrısı yapan, konunun takipçi olduklarını ve işlerini kendilerini eleştirenler kadar iyi bildiklerini belirten Çavuşoğlu, eğitim için alınan tüm kararların insan sağlığını düşünerek alındığını ve seçim gaileleri olmadığını söyledi.