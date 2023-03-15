İskele bölgesinde arama-kurtarma eğitimi gerçekleştirildi.

GKK’dan yapılan açıklamaya göre, KKTC’de ve mavi vatanda daima göreve hazır ve tetikte olmak üzere yıllık eğitim planı çerçevesinde icra edilen eğitimler kapsamında 14 Mart’ta Long Beach/İskele bölgesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Havacılık Birlik Komutanlığı unsurlarının iştiraki ile ortak bir arama kurtarma eğitimi icra edildi.İcra edilen eğitimlerde, bir gemiden denize düşerek kaybolduğu bildirilen bir şahsın havadan ve denizden müştereken aranması ve kurtarılmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.