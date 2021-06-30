banner583
banner676
Instagram bir özelliğini daha test ediyor
Instagram bir özelliğini daha test ediyor
11 0
UKÜ ve GG kupaya yakın
UKÜ ve GG kupaya yakın
17 0
 
Nefes kesen maç İspanya'nın
Nefes kesen maç İspanya'nın
19 0
Mağusa Surları'nda yangın
Mağusa Surları'nda yangın
143 0
Hentbol U-16 liginde sona gelindi
Hentbol U-16 liginde sona gelindi
21 0
Görneç Şah dayısına ağlıyor
Görneç Şah dayısına ağlıyor
721 0
Land Rover Defender'a
Land Rover Defender'a "Yılın Tasarımı" ödülü
45 0
banner661
banner682

İngiltere’de “Eğitimin Oskarları”nda Bir Kıbrıslı Türk öğretmen

banner476

Faik Kordemir “En İyi İlkokul Müdürü” kategorisinde ödül kazandı…

banner666
İngiltere’de “Eğitimin Oskarları”nda Bir Kıbrıslı Türk öğretmen
 
İngiltere’nin Manchester şehrinde ilkokul müdürü olarak görev yapan Kıbrıslı Türk öğretmen Faik Kordemir “Eğitimin Oskarları” olarak anılan “The Pearson National Teaching Awards”a adını yazdırmayı başardı.
Kordemir, “En iyi İlkokul Müdürü” kategorisinde, yüksek takdir ödülüne layık görüldü.
1991 yılında Türk Öğretmen Koleji’nden mezun olan Kordemir, Manchester Üniversitesi’nde özel eğitim alanında master yaptıktan sonra 1993 yılında İngiltere’de öğretmenliğe başlamış ve daha sonra ilkokul müdürlüğüne terfi etmişti.
Kordemir’in yöneticisi olduğu “Holden Clough Community Primary School”da 420 öğrenci öğretim görüyor. Okulda 16 öğretmen ve 17 öğretmen asistanı, 5 mutfak elemanı, 4 temizlik görevlisi ve 6 idari personel görev yapıyor. 
İngiltere’de 1998 yılında kurulan “Öğretim Ödülleri Vakfı” tarafından “The Teaching Awards” adı ile her yıl ülke çapında yapılan tarama sonucunda 15 ayrı kategoride başarılı ilk, orta ve lise öğretmenlerine ödüller verilmekte ve ödül alan öğretmenler tüm İngiltere’de tanıtılmaktadır.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.