banner875
banner815
Grev ve eyleme giden hademeler işlerinden oldu
Grev ve eyleme giden hademeler işlerinden oldu
20 0
“Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”
“Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”
10 0
 
16 0
Dolandırıcılar yine iş başında
Dolandırıcılar yine iş başında
50 0
Mormenekşe Erhan’la ‘oh’ çekti
Mormenekşe Erhan’la ‘oh’ çekti
81 0
Ağaçların yüzü güldü
Ağaçların yüzü güldü
19 0
Tırmanmada final zamanı
Tırmanmada final zamanı
15 0
banner878

IMAGINE Barış Kültürü Eğitim Programı devam edecek

banner476

"IMAGINE Barış Kültürü Eğitim Programı 2022-23 akademik yılında da devam edecek olması sevindirici"

banner825
IMAGINE Barış Kültürü Eğitim Programı devam edecek
 
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi'nin okullar, öğretmenler ve öğrenciler arası güven yaratıcı faaliyetleri kapsamında 2016 yılından beridir yürütülen ve iki toplumdan 6 binden fazla öğrenciyi bir araya getirmeyi başaran "IMAGINE" barış kültürü eğitimi programının, 2022-23 akademik yılında devam edecek olmasının sevindirici olduğunu bildirdi.

 

KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, sendika adına yayımladığı açıklamada, eğitim programının genel amaçları arasında, öğrencilerin toplum içerisinde ve toplumlar arasında karşılaşabilecekleri ayrımcılıkla baş edebilme, ön yargıları anlayabilme, bilgiyi eleştirel biçimde yorumlayabilme, dezavantajlı gruplara farkındalık geliştirme, iletişim becerisi geliştirme, çoğulculuğu benimseme, eşitlik ve hoşgörüyü teşvik etme, ırkçılık, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı gibi sorunlarla ilgilenme, demokratik karar alma mekanizmalarının önemini anlama, dayanışma ve anlayış kültürünü geliştirme gibi önemli temalar yer aldığı hatırlattı.

 

Gelener, "KTÖS olarak eğitim sistemimiz içerisinde bu temaların daha fazla yer almasını talep etmekte ve bu yönde çalışmalar üretmekteyiz. 'IMAGINE' birçok talebimizi içerisinde barındıran bir eğitim programı olmakla birlikte, iki toplumun yakınlaşması ve birbirini tanıması adına da önemlidir. Hiçbir ayrım gözetmeksizin, Kıbrıs adasındaki tüm öğretmen ve öğrencilere açık olan bu eğitim programını desteklediğimizi ifade eder ve tüm okullarımızı programa katılmaya davet ederiz." ifadelerini kullandı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.