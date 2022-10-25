IMAGINE Barış Kültürü Eğitim Programı devam edecek

"IMAGINE Barış Kültürü Eğitim Programı 2022-23 akademik yılında da devam edecek olması sevindirici"



Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi'nin okullar, öğretmenler ve öğrenciler arası güven yaratıcı faaliyetleri kapsamında 2016 yılından beridir yürütülen ve iki toplumdan 6 binden fazla öğrenciyi bir araya getirmeyi başaran "IMAGINE" barış kültürü eğitimi programının, 2022-23 akademik yılında devam edecek olmasının sevindirici olduğunu bildirdi.







KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, sendika adına yayımladığı açıklamada, eğitim programının genel amaçları arasında, öğrencilerin toplum içerisinde ve toplumlar arasında karşılaşabilecekleri ayrımcılıkla baş edebilme, ön yargıları anlayabilme, bilgiyi eleştirel biçimde yorumlayabilme, dezavantajlı gruplara farkındalık geliştirme, iletişim becerisi geliştirme, çoğulculuğu benimseme, eşitlik ve hoşgörüyü teşvik etme, ırkçılık, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı gibi sorunlarla ilgilenme, demokratik karar alma mekanizmalarının önemini anlama, dayanışma ve anlayış kültürünü geliştirme gibi önemli temalar yer aldığı hatırlattı.







Gelener, "KTÖS olarak eğitim sistemimiz içerisinde bu temaların daha fazla yer almasını talep etmekte ve bu yönde çalışmalar üretmekteyiz. 'IMAGINE' birçok talebimizi içerisinde barındıran bir eğitim programı olmakla birlikte, iki toplumun yakınlaşması ve birbirini tanıması adına da önemlidir. Hiçbir ayrım gözetmeksizin, Kıbrıs adasındaki tüm öğretmen ve öğrencilere açık olan bu eğitim programını desteklediğimizi ifade eder ve tüm okullarımızı programa katılmaya davet ederiz." ifadelerini kullandı.



