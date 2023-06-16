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İlkokullarda karneler dağıtıldı, yaz tatili başladı

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İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda öğrenim gören yaklaşık 25 bin öğrenci bugün karnelerini aldı

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İlkokullarda karneler dağıtıldı, yaz tatili başladı
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 İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda karneler ve tamamlama belgeleri dağıtıldı, yaz tatili başladı. 2023-2024 Öğretim Yılı ise 13 Eylül Çarşamba günü başlayacak.
İlköğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 127 okulda, yaklaşık 25 bin öğrenci, bugün karne ve tamamlama belgelerini aldı.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, ülkede İlköğretim Dairesi’ne bağlı 111 kamu okulu, 16 özel okul bulunuyor ve yaklaşık 3 bin 400 öğretmen görev yapıyor.
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