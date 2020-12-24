İlk ve orta eğitimde seyreltilmiş eğitime devam

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı temsilcileri ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin katıldığı toplantıda, öğrencilerin eğitimlerine devam etmesinde ve girişte karantina uygulanması şartıyla Şubat ayı itibarıyla ikinci dönem yükseköğrenimin yüz yüze yapılmasında bir sakınca olmayacağı konusunda fikir birliğine varıldığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda COVİD 19 risk değerlendirme toplantısı düzenlendi. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı temsilcileri ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi üyelerinin katıldığı toplantıda, eğitim kurumlarında görülen vakalar nedeniyle alınan ve /veya alınması gereken önlemler konuşuldu.

Toplantı sonrasında paylaşılan bilgiler şöyle:

“1-Okullarda görülen vakalarla ilgili yapılan temaslı takibi ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın önlemleri sayesinde okul içinde yeni bulaşların önüne geçildiği,

2-Sağlık nedeni ile risk altında olabilecek öğretmen ve öğrencilerin önceden saptanıp gerekli önlemlerin alındığı,

3-Seyreltilmiş eğitim ile sosyal mesafe anlamında riskin azaltıldığı,

4-Salgında ilköğretim çağındaki çocukların yüksek riskli yaş gurubunda yer almadığı,

5-Eğitime ara verilmesi durumunda bu çocukların yüksek riskli grupta yer alan büyükanne ve dedelerle daha çok temas etmek durumunda kalacağı hususları görüşülmüştür.”

EĞİTİME DEVAM EDİLMESİ UYGUN... OKUL ÖNCESİNDE SEYRELTİLMİŞ EĞİTİM

Tüm bu bilgiler ışığında öğrencilerin eğitimlerine devam etmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığı ve okul öncesi yaş grubunda ise gerekli okullarda seyreltilmiş eğitimin yapılabileceği belirtildi.

“ÜNİVERSİTELERDE İKİNCİ DÖNEM YÜZ YÜZE EĞİTİMDE SAKINCA YOK”

Ayrıca ülkeye girişte karantina uygulanması şartıyla Şubat ayı itibarı ile ikinci dönem yükseköğrenimin yüz yüze yapılmasında da bir sakınca olmayacağı konusunda fikir birliğine varıldı.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın, COVİD-19 vakalarının seyri ve yerel bulaş durumuna göre yeniden değerlendirmeler yapacağı ve gerektiği takdirde alınacak kararları yine kamuoyuyla paylaşacağı da belirtildi.