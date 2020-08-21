İlk ve orta eğitimde başlama tarihi açıklandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı yaptıkları ortak açıklama ile ilk ve ortaeğitimde eğitime başlama tarihlerini açıkladılar.Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptıkları ortak basın toplantısıyla ilkokullarda ve ortaokullarda yeni eğitim yılının başlangıç tarihini iki tarih olarak duyurdular.İlk ve ortaeğitim de online eğitime başlangıç tarihi 1 Eylül olarak açıklanırken, yüz yüze eğitimin ise 14 Eylül tarihinde başlanacağını açıkladılar.Okullarda yeni eğitim yılı için gerekli temizlik ve hijyen için hazırlıklarını yaptıklarını belirten Bakanlar, yapılan çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgi verdiler.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun konuşmasından başlıklar

‘Gönüllülük esasıyla çalışan öğretmenlere teşekkür etmek isterim. Halkımıza umut olmak için çalışan öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

-42 sayfalık pandemi döneminde uyulması gerekenler için kılavuz hazırladık.

-Cevaplanmayan bir soru yoktur. Aklınıza gelen her türlü soruya cevap vardır. Üretilen bu kitapla birlikte okullarda uyulması gereken kurallar velilere de verilecektir.

-Eğitim Ortak Hizmetler posterler üretti.

-Okullarda kullanılmak üzere ateş ölçme cihazları ve her öğrenciye hibe edeceğimiz el hijyenlerimiz mevcuttur.

-Öğrencilere dağıtılmak için 50 bin maske üretildi.

-Okulların çok kullanılan yerlerinde hijyen malzemeleri notkasında okulların da katkı koyması gerekiyor.

-Okul idarelerine teslim edilmek üzere çok ciddi miktarda hijyen malzemesi talep ettik

-Seyreltilmiş eğitimde öğrencilerin bir gün okula gidip bir gün gitmemesi şeklinde bir düzenle o okulda bulunan öğrencilerin yarısının gitmesiydi. Her sınıfta 20 öğrenciyi geçmeyecek şekilde ilerleme isteğimizi belirtmiştik.

-Tüm paydaşlarla eksiksiz iletişim içerisinde bulunduk. Ancak görülen o ki buraya katkı yapabileceği yönünde bir çok söylemde bulunan bir çok siyasi parti eleştirel bir bakış açısıyla baktığı toplumsal hedef ortaya koyamamıştır.

-1 Eylül’de okulları açmayı planlarken bugün tekrardan bir toplantı yaptık.

-Dün burada Sağlık Bakanımız yoktu ama biliyorsunuz yaşamda sürekli değişiklikler oluyor.

-Biz 1 Eylül’de okulları açmaya hazırız ancak Sağlık Bakanlığı’yla yaptığımız değerlendirmelerde 1 Eylülün erken olabileceği gibi bir bakış açısı var.

-Sağlık Bakanlığı’nın gerekçelerinden dolayı ve artış gösteren pozitif vakanın artışı, E nabız sisteminin devreye girmesinin sonuçlarının görülmesi için bir takvimle yapılmıştır.

-Eğitimin başlangıcı 14 Eylül 2020 günü olacaktır.

-1 Eylül 2020 tarihinden itibaren de online eğitimin başlamasına karar verdik.

-Diğer takipler olumlu gitmesi halinde 14 Eylül günü yüzyüze eğitim başlayacak.

-1 Eylül itibarı ile yapacağımız uygulamalarda ateş ölçme işlemi ve seyreltme işlemi yapılacaktır.

-Risk grubunda olan öğrenciler ve öğretmenlerin evlerinde kalması için düzenlemeye gidilecek

-Öğretmenlerimizin ödeneksiz olarak izin almalarının önünde engeller kaldırılacak.’ dedi