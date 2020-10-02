İlk ders zili çaldı

Okul öncesi ile ilkokul birinci ve ikinci sınıflar, yüz yüze eğitime yeniden başladı. Okula giriş yapan öğrencilerin önce ateşleri ölçüldü, ardından da ellerine anti-bakteriyel jel sıkıldı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı karar uyarınca; okul öncesi okulları tam zamanlı olarak, ilkokul 1’inci ve 2’nci sınıflar ise dönüşümlü olması kaydıyla dün sabah ders başı yaptı.Eylül ayındaki “ilk denemeye” nazaran, katılım gösteren öğrenci sayısının çok daha yüksek olduğu gözlemlendi.Okulların girişinde, Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler de dikkat çekti.Salgına karşı alınan tedbirler uyarınca, okula giriş yapan öğrencilerin önce ateşleri ölçüldü, ardından da ellerine anti-bakteriyel jel sıkıldı.Okula, öğrenciler dışında, aileler de dahil olmak üzere kimsenin giriş yapmasına izin verilmedi.Öte yandan veliler, okulların yeniden açılmasından mutlu olduklarını dile getirdiler ancak vaka sayısının yeniden artması halinde, Sağlık Bakanlığı’nın karar almasını beklemeden, çocuklarını okula göndermeyeceklerini bildirdiler.Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitime ara veren okullar, alınan tedbirler çerçevesinde kapılarını öğrenci ve öğretmenlere açtı. Bu doğrultuda İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda öğrenim gören öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte yüz yüze eğitimlerine başladı.Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yüz yüze eğitimin tekrar başladığı ilk günde Lefkoşa Şehit Ertuğrul İlkokulu’nu ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.Okullarda yüz yüze eğitime 1 Eylül’de başlamayı planladıklarını ancak Sağlık Bakanlığı’nın önerisi doğrultusunda 14 Eylül’e ertelediklerini daha sonra alınan kararla ilkokul 1 ve 2. sınıfları 7 Eylül’de yüz yüze eğitime başlattıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, o dönemde ülkede artan vaka sayısından dolayı eğitime yeniden ara verildiğini ve 14 Eylül’de başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 1 Ekim’de başlamasına yönelik Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ile takvimlendirme yaptıklarını anımsattı.Gelinen noktada kurulun önerisi üzerine yeni eğitim öğretim yılına kademeli bir başlangıç yapma kararı aldıklarını ifade eden Çavuşoğlu, bu karar doğrultusunda dün ilkokul 2. sınıfa kadar olan sınıfların yüz yüze eğitime başladığını söyledi.Şht. Ertuğrul İlkokulu'nda dün gelmesi gereken 175 öğrenciden 130’unun okula geldiğini ve ilk güne başladığını belirten Çavuşoğlu, bu sayının önümüzdeki günlerde giderek artacağı inancını dile getirdi.Yüz yüze eğitimin yanında moodle üzerinden yürütülen uzaktan eğitimle ve çeşitli programlarla destek eğitimi vermeye devam edeceklerinin de altını çizen Çavuşoğlu, EBA sisteminin eğitime kazandırılması noktasında çok ciddi adımlar atıldığını ve bu sistemin kısa bir süre içerinde hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.Açıklamasında “Artık dünyada online eğitim hep var olacak. Bu yüzden vizyonumuzun içerisinde dijital eğitim hep yer alacak.” ifadelerine de yer veren Çavuşoğlu, hem örgün eğitim hem de dijital eğitim ile yaşanan eğitim kayıplarını gidermeyi hedeflediklerini söyledi.Salgının seyrine göre pozitif vakaların artışıyla okulların yeniden kapanabileceği endişelerini de değerlendiren Bakan Çavuşoğlu "Okullar bulaş yeri değildir, zaten anne ve babaları halk arasındadır. Aslında velilerin koruması gerekiyor. Seyreltilmiş olan bu ortamda, alınan tedbirlerle okullarda bulaşın olmayacağını düşüyoruz. Okullarda eğitim devam etmelidir. Okulların kapatılması, virüsün vereceği zarardan daha büyük olacaktır. Tıp uzmanlarının söylemleri de en son kapanması gereken yerlerin okullar olduğu yönündedir" diye konuştu.