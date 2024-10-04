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“Her gün 1400 ders boş geçiyor”

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KTOEÖS, eksik kadrolarla eğitim yılına başlandığını ve her gün 1400 dersin boş geçtiğini vurguladı

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“Her gün 1400 ders boş geçiyor”
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, öğretmenlerin işsiz, okullar ve öğrencilerin ise çaresiz bırakıldığını savundu.

Gökçebel yaptığı yazılı açıklamada, eksik kadrolarla eğitim yılına başlandığını,

Genel Orta Öğretim ve Meslek Liselerinde her gün yaklaşık 1400 dersin boş geçtiğini kaydederek, buna karşın Milli Eğitim Bakanı’nın, geçici öğretmen ve TC’den öğretmen görevlendirerek, belli çevreleri memnun etmek için uğraştığını iddia etti.

Gökçebel, okullarda, hem Türkçe hem İngilizce bilmeyen öğrenciler, özel eğitim gereksinimli öğrenciler, akran zorbalığı ve güvenlik problemleri artarken, psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni  istihdamının ise azaltıldığını ileri sürdü.

Türk Maarif Kolejlerinde, puan düşürülerek, hiçbir kriter konulmadan öğrenci artırımına gidildiğini savunan Gökçebel, diğer okullara kayıt yaptıran öğrencilerin sınıflardan alınarak, bütün planlamanın sıfırlanmasına yol açılması yanında, küçük çocuklara yasanın, kuralın, puanın ve adaletin hiçbir önemi olmadığının öğretildiğini öne sürdü.

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