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Hedef ikinci dönem 30 bin öğrenciyi adaya getirtmek

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Eğitim Bakanı Amcaoğlu YÖK Başkanı Saraç ile online görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Amcaoğlu, hedeflerinin Türkiye’de bulunan 30 bin civarındaki öğrenciyi, ikinci dönemde ülkeye getirip, yüz yüze eğitimi başlatmanın en önemli hedefleri olduğunu aktardı

Hedef ikinci dönem 30 bin öğrenciyi adaya getirtmek

 
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile online görüşme gerçekleştirdi.
Bakanlık açıklamasına göre, görüşmede pandemi nedeniyle KKTC  üniversitelerinin yaşadığı sorunlar konuşuldu.
Bakan Amcaoğlu, geçen hafta ülkedeki üniversite rektör ve yetkilileri ile Lefkoşa’da yaptıkları ve Başbakan Ersan Saner’in de katıldığı toplantı ile ilgili olarak YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç’la görüş alışverişinde bulunduklarını ve önümüzdeki süreçte özellikle Türkiye’deki öğrencilerin KKTC’ye getirilmesi konusunda neler yapılabileceğini ele aldıklarını kaydetti.
Amcaoğlu, YÖK Başkanı ile gerçekleştirilen görüşmeyi son derece faydalı olarak niteledi ve işbirliklerinin en üst seviyede devam edeceğini vurguladı.
Amcaoğlu, KKTC üniversitelerinde eğitim gören ve halen pandemi nedeniyle Türkiye’de bulunan 30 bin civarındaki öğrenciyi, ikinci dönemde ülkeye getirip, yüz yüze eğitimi başlatmanın en önemli hedefleri arasında olduğunu da ifade etti.

 
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