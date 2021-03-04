Hedef, 10 bin öğrenciyi daha getirmek

Eğitim Bakanı Amcaoğlu, mart ayında 17 bin 550 öğrencinin getirilmesinin öngörüldüğünü, şu ana kadar 4 bin öğrencinin Ada'ya getirildiğini ve minimum 10 bin öğrencinin KKTC'ye gelmesi için planlanma yapıldığını söyledi



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, öğretmen, idari personel, akademisyen ve diğer çalışanlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının yapılmasının ardından, nisanda yüz yüze eğitime başlamayı planladıklarını söyledi.

Amcaoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile istişareler sonucunda, KKTC'deki üniversitelere kayıtlı ve çevrim içi eğitim alan Türkiye'den 30 bine yakın öğrenci ile diğer ülkelerden uygulamalı eğitim sonucunda mezun olma durumu olan 10 bine yakın öğrencinin ülkeye getirilmesi için çalışmaların uzun süredir tartışıldığını kaydetti.

Amcaoğlu, 20 yılı aşkın süredir emek sarf edilen, teşvikler verilen ve en önemli hizmet sektörlerinin başında gelen yükseköğretim sektörünü tekrar ayağa kaldırmak istediklerinin altını çizdi.

Bakan Amcaoğlu, "Nisanda yüz yüze eğitime başlamayı planlıyoruz. Martta Ada'ya gelen öğrenciler, özellikle son sınıftaki öğrenciler, teorik derslerini yüz yüze eğitime geçinceye kadar online olarak almaya devam edecekler. Nisan ayının ilk haftasından başlamak kaydıyla fakültelerindeki uygulamalı eğitimlerine seyrekleştirilmiş olarak devam edecekler." dedi.

Yükseköğretimin KKTC'nin geleceği için çok önemli olduğunu vurgulayan Amcaoğlu, tüm sektörlerin de yükseköğretimle bağlantılı olduğuna dikkati çekti.

Amcaoğlu, mart ayında 17 bin 550 öğrencinin getirilmesinin öngörüldüğünü, şu ana kadar 4 bin öğrencinin Ada'ya getirildiğini ve minimum 10 bin öğrencinin KKTC'ye gelmesi için planlanma yapıldığını dile getirdi.

KKTC'de aşılamanın başlamasının hemen ardından Bakanlık olarak ilçeler bazında yaptıkları aşı planını Sağlık Bakanlığına ulaştırdıklarını söyleyen Amcaoğlu, eğitimin devamı için okullardaki öğretmen, idari personel, akademisyen ve çalışanların tamamının aşılanması gerektiğine işaret etti.

"155 BİN 500 KİŞİYİ, SOKAĞA EĞİTİM İÇİN İNDİREBİLECEĞİZ"

Amcaoğlu, "Öğretmen, idari personel, akademisyen ve diğer çalışanlardan oluşan yaklaşık 20 bin 500 kişi aşılanırsa 53 bine yakın ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencisi ile 82 bin yükseköğretim öğrencisini, toplamda 155 bin 500 kişiyi, sokağa eğitim için indirebileceğiz. Riskleri en aşağıya çekerek eğitimin tekrardan sekteye uğramaması için yapılması gerekenleri talep ediyoruz." diye konuştu.

KKTC'deki çevrim içi eğitimle ilgili çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Amcaoğlu, bu konuda bir çocuğun dahi erişim noktasında sıkıntı yaşamaması için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Yurt dışından gelecek öğrencilerin ailelerine de seslenen Amcaoğlu, şunları kaydetti:

"Buraya eğitim için gelecek olan her çocuk, bizim çocuğumuzdur. Öncesinde annesi ve babasının canı ve cananadır, sonrasında KKTC'nin evladıdır. Aileler bundan kesinlikle herhangi bir endişe duymasın. Eğitim için KKTC'ye gelen öğrencilerin bu saatten sonra yaşayacakları sıkıntılar bizim sıkıntımızdır, tarafımızdan takip edilecektir. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde eğitimini alabilmeleri için, harfiyen yapılması gerekenler yerine getirilecektir."

